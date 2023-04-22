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3任職務都被投訴霸凌部屬 英副首相丟官

編譯中心／綜合21日電
英國副首相拉布因職場霸凌案宣布請辭，同時辭去司法大臣職務。（美聯社）
英國副首相拉布因職場霸凌案宣布請辭，同時辭去司法大臣職務。（美聯社）

英國副首相拉布（Dominic Raab）日前遭指控霸凌同事，他在獨立調查結果出爐的24小時內即宣布請辭，成為最新一位因醜聞下台的蘇納克內閣成員。英相蘇納克已接受拉布辭呈。

綜合外媒報導，拉布同時辭去司法大臣職務。他在辭職信中表示，他自認「有責任接受調查結果」，但也強調報告「駁回其他指控，只有兩項指控對我不利」。

過去6個月來，已有3名部長級官員因個人行為離開內閣，這不僅損害蘇納克（Rishi Sunak）為重振保守黨所做的努力，同時也令他非常難堪。蘇納克去年10月入主唐寧街時，曾承諾要打造一個誠信的政府。

拉布請辭的時間點距離英國舉辦地方選舉僅剩下兩周，蘇納克所領導的保守黨被預測將在選舉中遭遇挫敗。

經歷前首相強生（Boris Johnson）醜聞纏身、前首相特拉斯（Liz Truss）因推出充滿爭議的經濟政策而在上任兩個月內旋風式下台後，最新這起事件對改善大眾對蘇納克政府的印象毫無幫助。

政府官員對拉布的職場霸凌提出正式投訴後，拉布去年11月要求展開調查。他說他感到「有責任」接受調查的結果，但也堅決捍衛自己的行為。

長達數月的調查中，聽取了來自3個不同部門的多名政府官員對拉布霸凌行為的指控，與他有關的八件霸凌指控都成立。拉布擔任過外相、脫歐大臣、司法大臣，三個職務任期都被投訴霸凌部屬。

據悉，拉布為黨內右派旗手兼忠實的脫歐支持者，其間多次牽涉職場欺凌和失言等爭議。2011年，他曾在網上撰文質疑兩性平等，指部分女權分子是「令人討厭的偏執狂」，平等潮流對男士不公平；2017年宣稱食物銀行使用者只是「現金流有問題的人」，之後又批評移民推高英國樓價等，惹來反彈；今年1月，他再被英媒爆料指訂立連串無法完成的工作規矩，下屬做不到，他即動怒和羞辱，逼得有些公務員精神崩潰到想自殺。

霸凌 英國 脫歐

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