華沙猶太起義80周年 德國總統請求原諒 也批普亭侵烏

德國總統史坦麥爾（右）在紀念儀式上致詞。（美聯社）

德國 總統史坦麥爾19日與外國政要，出席在波蘭首都華沙舉行的「猶太 起義」（Warsaw Ghetto Uprising）80周年紀念儀式。史坦麥爾除了請求大眾原諒德國當年的暴行，也批評俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭 的舉動。

綜合媒體引述法新社報導，史坦麥爾在演講中對納粹大屠殺倖存者等在場大眾說：「我今天站在你們面前，請求你們原諒德國人在這裡犯下的罪行。」他是第一位在紀念儀式上致詞的德國國家元首。

史坦麥爾致詞中也抨擊了普亭入侵烏克蘭，「他非法入侵一個和平民主的鄰國……，俄羅斯總統違反了國際法……，這場戰爭帶給了烏克蘭人民無法估量的苦難、暴力、破壞與死亡。」

1940年，納粹德國在華沙建立猶太隔離區，生活在其中的猶太人過著暗無天日的生活。1943年4月19日，猶太反抵組織在華沙猶太區發生大規模起義，但以失敗告終，事後超過1萬3000名猶太人死亡，多數被俘虜的猶太人更被轉移到集中營與滅絕營。

2019年9月1日，史坦麥爾就在波蘭發表紀念二戰爆發80周年演講，承認德國人在波蘭犯下了反人類的罪行，並請求波蘭人民「寬恕」。波蘭總統杜達對此表示感謝，但是要求德國對波蘭進行經濟賠償。