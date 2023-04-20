我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

華沙猶太起義80周年 德國總統請求原諒 也批普亭侵烏

編譯中心／綜合19日電
德國總統史坦麥爾（右）在紀念儀式上致詞。（美聯社）
德國總統史坦麥爾（右）在紀念儀式上致詞。（美聯社）

德國總統史坦麥爾19日與外國政要，出席在波蘭首都華沙舉行的「猶太起義」（Warsaw Ghetto Uprising）80周年紀念儀式。史坦麥爾除了請求大眾原諒德國當年的暴行，也批評俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭的舉動。

綜合媒體引述法新社報導，史坦麥爾在演講中對納粹大屠殺倖存者等在場大眾說：「我今天站在你們面前，請求你們原諒德國人在這裡犯下的罪行。」他是第一位在紀念儀式上致詞的德國國家元首。

史坦麥爾致詞中也抨擊了普亭入侵烏克蘭，「他非法入侵一個和平民主的鄰國……，俄羅斯總統違反了國際法……，這場戰爭帶給了烏克蘭人民無法估量的苦難、暴力、破壞與死亡。」

1940年，納粹德國在華沙建立猶太隔離區，生活在其中的猶太人過著暗無天日的生活。1943年4月19日，猶太反抵組織在華沙猶太區發生大規模起義，但以失敗告終，事後超過1萬3000名猶太人死亡，多數被俘虜的猶太人更被轉移到集中營與滅絕營。

2019年9月1日，史坦麥爾就在波蘭發表紀念二戰爆發80周年演講，承認德國人在波蘭犯下了反人類的罪行，並請求波蘭人民「寬恕」。波蘭總統杜達對此表示感謝，但是要求德國對波蘭進行經濟賠償。

猶太 德國 烏克蘭

上一則

聯合國：6700萬兒童 因COVID沒打例行疫苗

下一則

英王加冕費用 民調：過半英國人不贊成納稅錢支付

延伸閱讀

世界晚報╱巨鳥逛街 時速40哩引警車追 被抓還偷笑

世界晚報╱巨鳥逛街 時速40哩引警車追 被抓還偷笑
國務院宣布 再向烏克蘭提供3.25億元軍援

國務院宣布 再向烏克蘭提供3.25億元軍援
中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳

中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳
普亭視查烏克蘭俄占區後 基輔公布澤倫斯基前線勞軍

普亭視查烏克蘭俄占區後 基輔公布澤倫斯基前線勞軍

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲