富妻持股涉利益衝突 英相遭國會調查

英國首相蘇納克因涉嫌違反議員行為準接受議會調查，在野黨批評他製造「透明度黑洞」，削弱公眾對政府的信心。(路透)

英國 首相蘇納克（Rishi Sunak）正遭到國會監督機關調查，原因是他可能沒申報妻子在一家托育公司持有股份，而這家公司受益於蘇納克政府近期一份預算 案。

綜合路透、衛報報導，蘇納克去年10月上台後承諾在「各個層面」領導一個誠信的政府，這次調查令他陷入尷尬境地。在野黨批評他製造「透明度黑洞」，削弱公眾對政府的信心。

路透17日披露，英國議會標準事務專員格林伯格正在對蘇納克進行調查。蘇納克政府上月公布春季預算案，包括一項40億英鎊(約50.5億美元)的兒童保育改善計畫。政府官網列出6家受益機構，其中一家名為「Koru Kids」。英國公司註冊處文件顯示，蘇納克的妻子阿克莎塔持有該機構2萬股普通股。但上月蘇納克就預算案接受質詢時並未公布此事，亦未在議員經濟利益信息申報表上填寫相關信息。

根據英國《議員行為準則》，所有議員必須提供「可能被認為會影響議員在議會的行動、演講、投票，或以議員身份採取的行動」的經濟利益信息；大臣級官員應當以書面方式提供所有可能引起利益衝突的信息，包括其配偶、伴侶及親密家庭成員的相關信息。

唐寧街否認蘇納克有任何違規行為，並辯解稱阿克莎塔的持股信息僅需要在大臣級官員申報表上填寫，不必體現在議員申報表上。蘇納克致信聯絡委員會稱，內閣辦公室已獲知他的經濟利益信息，最新申報情況將在短期內公布。蘇納克的發言人稱，很樂意協助專員澄清此事。

阿克莎塔是印度億萬富豪納拉亞那．穆爾蒂的女兒，其財務狀況多次引發爭議。去年4月，英媒披露阿克莎塔多年來利用「非英國稅務居籍」身份避稅，數額可能高達2000萬英鎊(約2525萬美元)。今年2月，阿克莎塔被曝持有一家已破產公司的股票，該公司從蘇納克任英國財相時期推出的貸款 計畫中獲得了近30萬英鎊(約37.8萬美元)。