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年金改革成為法律後 馬克宏首喊話：理解民眾憤怒

編譯中心／綜合17日電
法國年金改革至今引發國內十多次抗爭，總統馬克宏17日發表電視談話，為年金改革辯護。（美聯社）
法國年金改革至今引發國內十多次抗爭，總統馬克宏17日發表電視談話，為年金改革辯護。（美聯社）

法國年金改革退休年齡延至64歲，至今引發國內民眾十多次的抗爭，總統馬克宏(Emmanuel Macron)17日為不受歡迎的年金改革堅定辯護，但表示理解法國人民的「憤怒」。

央廣報導，這是馬克宏自簽署年金改革成為法律以來，首次向法國人民發表講話。他表示，對於沒有就這個改革達成共識，感到遺憾。

在憲法法院確認將退休年齡從62歲提高到64歲的改革有效後幾個小時，馬克宏在15日一早簽署這項立法，遭指責是在夜深人靜時偷渡法律。

左翼和工會不理會馬克宏最近試圖緩解緊張局勢的努力，警告5月1日將舉行大規模勞動節抗議活動。

民意調查顯示，大多數法國人反對年金改革。馬克宏政府使用有爭議的機制繞過國會，避免投票表決。

馬克宏在艾里賽宮(Elysee Palace)發表講話時，為改革辯護，表示改革是「必要的」，並堅稱「無作為」不是解決方案。

馬克宏說，「這項改革被接受了嗎？顯然不是。儘管進行了數個月的磋商，但未能達成共識，我對此感到遺憾」。對於反對改革的抗議活動，馬克宏說：「沒有人，尤其是我，可以對社會正義的要求充耳不聞。」

馬克宏表示，「答案既不在殭化，也不在極端主義」。他並強調，與工會談判的大門將永遠敞開。在馬克宏發表演說的同時，數千人聚集在法國各地的市政廳外，敲打鍋子，試圖淹沒演講聲音。在演講結束後，數十人參加在首都巴黎的自發抗議活動，放火焚燒垃圾箱，警察則是發射催淚瓦斯驅散群眾。

馬克宏 年金改革 退休

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