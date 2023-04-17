我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

G7達共識不再建燃煤電廠 卻未設確切時程表

編譯中心／綜合16日電
七大工業國集團（G7）的環境部長在16日發布的公報中表示，同意加快再生能源的發展。（路透）
七大工業國集團（G7）的環境部長在16日發布的公報中表示，同意加快再生能源的發展。（路透）

為期兩天的七大工業國集團（G7）氣候、能源及環境部長會議，16日在日本北海道札幌市落幕，各國一致同意呼籲減少天然氣使用，增加再生能源發電，同時加速逐步淘汰化石燃料，不再興建燃煤發電廠。各國也針對汽車領域減碳達成共識，將致力推動減少50%碳排放量。各國雖達成多項共識，卻未能設定確切時程表，共同聲明中僅見粗略目標期限。

NHK報導，G7環境部長會議以實現脫碳社會、強化經濟安全保障等為主要討論項目。日本經濟產業大臣西村康稔表示，全球能源危機當前，各國應同時針對氣候變遷及能源安全議題研擬共同方針。根據聯合聲明，成員國同意將在2050年前達成淨零碳排的共同目標。

再生能源方面，各國均同意在2030年前，將風力發電量應增加150吉瓦、太陽能發電量增至1兆瓦。歐洲環境與能源智庫Ember分析師瓊斯（Dave Jones）表示，再生能源將成為加速淘汰化石燃料的關鍵。

在煤炭及天然氣等化石燃料上，加拿大自然資源部長威金森在會中提議於2030年全數淘汰火力燃煤發電廠，獲得英、法等部分成員國支持，但其他燃煤依賴較高的國家仍在考量可行方法。最終，聯合聲明中未見廢止燃煤發電的確切期限，但成員國一致同意，若無法全面淘汰，至少應分階段廢止。

在汽車領域減碳方面，將以各成員國擁有的汽車數量為基礎，於2035年減少碳排至2000年的50%水準，並每年確認執行進度。

在環境領域方面，成員國在共同聲明寫入新目標，例如有關稀有金屬等重要礦物，以G7各國為主回收國內外使用過電子機器等產品，增加全球整體資源回收量；由塑膠垃圾造成的進一步海洋污染，將在2040年前歸零。

另一方面，在德國關閉境內最後三個反應爐的隔天，位於芬蘭的歐基洛托核電廠3號反應爐（Olkiluoto 3）正式運轉。這是歐洲睽違16年來服役的首座新反應爐，對芬蘭來說更是40年來僅見，將強化該國能源安全。

路透報導，Olkiluoto 3的裝置容量為160萬瓩，至少可運轉60年。芬蘭電力營運商TVO表示，該反應爐預計能滿足芬蘭14%電力需求，減少從瑞典和挪威進口電力的必要性。

汽車 G7 減碳

上一則

烏軍：巴赫姆特激戰史上最血腥 烏東遭飛彈攻擊11死

延伸閱讀

歐最大核反應爐 芬蘭OL3延宕18年開始正常發電

歐最大核反應爐 芬蘭OL3延宕18年開始正常發電
G7環境部長會議落幕 汽車領域減碳50%達一致看法

G7環境部長會議落幕 汽車領域減碳50%達一致看法
芬蘭加入北約後 首度以成員國身分完成軍演

芬蘭加入北約後 首度以成員國身分完成軍演
澤倫斯基恭喜芬蘭成北約第31國 稱北約「區域安全唯一保證」

澤倫斯基恭喜芬蘭成北約第31國 稱北約「區域安全唯一保證」

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」