G7達共識不再建燃煤電廠 卻未設確切時程表

七大工業國集團（G7）的環境部長在16日發布的公報中表示，同意加快再生能源的發展。（路透）

為期兩天的七大工業國集團（G7 ）氣候、能源及環境部長會議，16日在日本北海道札幌市落幕，各國一致同意呼籲減少天然氣使用，增加再生能源發電，同時加速逐步淘汰化石燃料，不再興建燃煤發電廠。各國也針對汽車 領域減碳 達成共識，將致力推動減少50%碳排放量。各國雖達成多項共識，卻未能設定確切時程表，共同聲明中僅見粗略目標期限。

NHK報導，G7環境部長會議以實現脫碳社會、強化經濟安全保障等為主要討論項目。日本經濟產業大臣西村康稔表示，全球能源危機當前，各國應同時針對氣候變遷及能源安全議題研擬共同方針。根據聯合聲明，成員國同意將在2050年前達成淨零碳排的共同目標。

再生能源方面，各國均同意在2030年前，將風力發電量應增加150吉瓦、太陽能發電量增至1兆瓦。歐洲環境與能源智庫Ember分析師瓊斯（Dave Jones）表示，再生能源將成為加速淘汰化石燃料的關鍵。

在煤炭及天然氣等化石燃料上，加拿大自然資源部長威金森在會中提議於2030年全數淘汰火力燃煤發電廠，獲得英、法等部分成員國支持，但其他燃煤依賴較高的國家仍在考量可行方法。最終，聯合聲明中未見廢止燃煤發電的確切期限，但成員國一致同意，若無法全面淘汰，至少應分階段廢止。

在汽車領域減碳方面，將以各成員國擁有的汽車數量為基礎，於2035年減少碳排至2000年的50%水準，並每年確認執行進度。

在環境領域方面，成員國在共同聲明寫入新目標，例如有關稀有金屬等重要礦物，以G7各國為主回收國內外使用過電子機器等產品，增加全球整體資源回收量；由塑膠垃圾造成的進一步海洋污染，將在2040年前歸零。

另一方面，在德國關閉境內最後三個反應爐的隔天，位於芬蘭的歐基洛托核電廠3號反應爐（Olkiluoto 3）正式運轉。這是歐洲睽違16年來服役的首座新反應爐，對芬蘭來說更是40年來僅見，將強化該國能源安全。

路透報導，Olkiluoto 3的裝置容量為160萬瓩，至少可運轉60年。芬蘭電力營運商TVO表示，該反應爐預計能滿足芬蘭14%電力需求，減少從瑞典和挪威進口電力的必要性。