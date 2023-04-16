沒人想當公務員 日本擬推「周休3天」彈性工作制吸引人才

日本政府目前正在研擬新的彈性工作制度，讓多數公務員採取「周休3天制」，藉此改善日本公職為人詬病的工時長、過勞等問題，吸引並留住人才。照片為示意圖。（Getty Images）

日本 政府目前正在研擬新的彈性工作制度，讓自衛隊等特殊職位外的公務員採取「周休 3天制」，藉此改善日本公職為人詬病的工時長、過勞等問題，吸引並留住人才。

日經新聞報導，依日本目前法規，日本公務員每周至少需工作38小時，且除了自衛隊等特殊職位外，休假日固定落在周六及周日。公務員若有育兒及照顧老人的需求，才能申請彈性工作制，額外獲得周間多一日的休息日。

為了吸引並留住人才，日本人事院目前正在研擬更多公務員都適用的新彈性工作制，讓公職人員擁有更多休假時間。人事院統計顯示，截至2021年10月，部分省聽已有逾70%的員工申請並正在使用彈性工作制，但也有些省聽完全沒人申請，所有省廳的彈性工作制平均使用率僅7.7%。

今年春天，日本報考公務員的人數為1.4萬人，為史上第2低。在過去10年內，日本公務員報考率減少了約30%，改變公務員的就職環境也就成了日本的當務之急。

日本人事院計畫向政府提議，調整公務員的勤務時間法，允許全國29萬名公務員使用彈性工作制，無論什麼原因，都能選擇周休3天。

日經報導指出，日本一些民營企業早已引進周休3天制。日本厚生勞動省2022年的調查顯示，8.6％日本企業允許員工每周休假2天以上。當局認為，如果公務員普遍採用周休3天制，也能進一步推廣私人企業引進彈性工作文化。