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亞馬遜原民地做這件事 可年省20億醫療費

編譯中心／綜合7日電
亞馬遜雨林的原住民土地，對森林保育、遏制氣候變化發揮關鍵作用。（路透）
亞馬遜雨林的原住民土地，對森林保育、遏制氣候變化發揮關鍵作用。（路透）

最新研究顯示，亞馬遜雨林中受保護的原住民保留地每年可吸收數萬噸空污物質，省下治療呼吸系統與心血管疾病的醫療費用至少20億美元。

中央社引述法新社報導，這項長達10年的研究分析巴西亞馬遜森林大火對健康的影響。森林大火將大量微粒物質釋放到大氣，這些物質可以傳播數百公里，破壞遠方城市的空氣品質。

這項發表在「通訊，地球與環境」（Communications, Earth & Environment）期刊的研究指出，森林大火通常由土地掠奪者、放牧者與其他試圖侵占森林的人縱火所引致。亞馬遜原住民協助保護土地免受這類火災肆虐，進而拯救了吸收空污的樹木，預防上萬例可能致命的疾病發生。

研究主要作者、生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）的普萊斯特（Paula Prist）表示，「我們的研究結果顯示，亞馬遜雨林每年可吸收多達2萬6000公噸微粒物質，而原住民保留地吸收了其中27%。」

研究人員表示，這項研究發現，原住民保留地的森林每年可預防1500萬例疾病發生，保守估計可為醫療保健體系省下至少20億美元。

許多研究發現，受保護的原住民土地對森林保育發揮關鍵作用，這些森林吸收污染的能力，也使它們對於遏制氣候變化至關重要。

原住民領袖表示，這項新研究為保護原住民土地的案例增添了另一個論據。原住民希望巴西總統魯拉兌現承諾，重新恢復成立新的原住民保留地，這項計畫在極右翼的前任總統波索納洛主政時喊卡。

原住民 亞馬遜 巴西

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