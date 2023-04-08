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以巴衝突加劇 內唐亞胡下令動員軍警後備人員

編譯中心／綜合7日電
以巴衝突加劇，以色列總理內唐亞胡（中）下令動員軍警後備人員。（取材自臉書）
以巴衝突加劇，以色列總理內唐亞胡（中）下令動員軍警後備人員。（取材自臉書）

以巴衝突加劇，色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)7日動員了警察和軍隊後備人員，在此之前，在約旦河西岸(West Bank)和特拉維夫(el Aviv)發生的兩起襲擊事件導致3人死亡，其中包括一名義大利遊客，這是這波致命暴力事件的最新升級。

央廣引述法新社報導，儘管各方呼籲節制，但自從以色列警方5日在耶路撒冷艾格撒清真寺(Al-Aqsa)與巴勒斯坦人發生衝突以來，暴力不斷加劇。在巴勒斯坦武裝份子發射火箭彈之後，以色列轟炸了加薩走廊(Gaza Strip)和黎巴嫩。

最新的緊張衝突爆發正值猶太教的逾越節(Passover)與穆斯林的齋戒月(Ramadan)期間。

7日稍早，一對16歲與20歲的英國裔以色列姊妹在約旦河西岸的槍擊事件中喪命，他們的母親則受重傷。

以色列軍方表示，已展開緝凶行動。

隨後，以色列急救單位和警方表示，在特拉維夫市中心，一台汽車衝向在海濱自行車道上行走的路人，並且翻覆，導致1人死亡，7人受傷，年齡介於17歲至74歲之間。

緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」(Magen David Adom, MDA)表示：「所有受害者都是遊客」。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)確認死者為36歲的帕里尼(Alessandro Parini)。

特拉維夫伊齊羅夫醫院(Ichilov Hospital)說，他們已經接收了3名受傷的英國人和1名受傷的義大利人。

一名警方發言人告訴法新社：「恐怖份子已被制服了，這是一次針對平民的恐怖攻擊，一起汽車衝撞攻擊。」

不久之後，以色列總理內唐亞胡的辦公室表示，內唐亞胡「指示以色列警察動員所有後備邊防警察部隊，並指示以色列國防軍動員更多部隊」。

以色列 義大利 警察

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