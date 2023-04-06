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難民出頭 德國選出首位敘利亞裔市長

編譯中心／綜合5日電
德國選出首位敘利亞裔市長阿爾謝布爾。（路透）
德國選出首位敘利亞裔市長阿爾謝布爾。（路透）

2015年以難民身分抵達德國的敘利亞人阿爾謝布爾（Ryyan Alshebl），日前順利當選德國西南部一座城市的首長，直呼這樣的結果「為整個德國樹立了開闊思想的榜樣」。他將於6月就職。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿爾謝布爾以獨立身分參選巴登符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）奧斯特爾斯海姆（Ostelsheim）市長，2日獲得55.41%選票，擊敗另外2名德國候選人。

德國當地西南廣播公司（SWR）報導指出，29歲的阿爾謝布爾的勝選贏得當地民眾歡呼，他自認這場勝仗「打得妙」。

根據德國第二電視台（ZDF）報導，阿爾謝布爾說：「今天，奧斯特爾斯海姆市為整個德國樹立了開闊思想和世界主義的榜樣…這在保守的農村地區，並不是理所當然的事。」奧斯特爾斯海姆居民約2500人。

西南廣播公司報導，阿爾謝布爾勝選後率先打電話給他在敘利亞的母親，她對這消息感到激動不已。

巴登符騰堡邦市政協會表示，阿爾謝布爾是第一個參選並贏得市長職位的敘利亞裔人士。奧斯特爾斯海姆居民對這位未來的市長大表歡迎。民眾凱克（Annette Keck）說：「童話故事成真，對的人成為我們的市長。」

在敘利亞，許多人逃離家園但仍留在國內，也有許多人逃往其他中東地區國家，但也有些人像阿爾謝布爾一樣踏上赴歐的危險旅程。他21歲那年乘坐橡皮艇從土耳其橫渡到希臘的列士波斯島（Lesbos）。

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）曾於2015年短暫實施「門戶開放」（open door）政策，使得德國於接下來幾年之中接收了約120萬名的庇護尋求者，包括阿爾謝布爾。

阿爾謝布爾抵達德國後，落腳奧斯特爾斯海姆附近。他說，當時他覺得「只有一件事要做，那就是迅速站起來並迅速開始投資自己的未來」。

過去7年當中，他任職於鄰近城鎮阿爾滕斯特（Althengstett）的市政廳行政部門。他在競選時表示，他從工作中汲取經驗，並將公共行政服務數位化列為優先要務之一，他的政見還包括靈活的托育政策以及氣候保護。

德國 亞裔 投資

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