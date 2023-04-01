我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

南非刀鋒戰士10年前殺女友入獄 申請假釋遭駁回

中央社／普勒托利亞31日電
10年前槍殺女友而入獄的南非帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯，近期申請假釋，遭到駁回。 （路透）
10年前槍殺女友而入獄的南非帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯，近期申請假釋，遭到駁回。 （路透）

南非當局和律師表示，因10年前槍殺女友而入獄的南非帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒戰士」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）近期申請假釋，今天遭到駁回。

法新社報導，南非矯正署表示，假釋委員會認為佩斯托瑞斯尚未服滿出獄所需的最低刑期。

這個理由令人意外，甚至有法律專家形容為「不尋常」，因為矯正署先前表示，佩斯托瑞斯服完過半刑期後，就符合假釋的資格。

當假釋遭駁回時，受刑人有權向法院申請複核。

2013年西洋情人節當天凌晨，佩斯托瑞斯在他位於普勒托利亞（Pretoria）戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。

佩斯托瑞斯因為穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒戰士」之名。經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。

他當時並未認罪，否認在盛怒下殺害史汀坎普，並聲稱他在案發時把史汀坎普誤認是竊賊。

史汀坎普的雙親反對假釋，也樂見當局駁回假釋申請的決定。史汀坎普的雙親說，他們不相信佩斯托瑞斯如實說出事發經過，也不認為他表現出悔意。

史汀坎普的雙親透過律師發表聲明說：「我們樂見今天的決定，但這仍然沒什麼好慶祝。我們非常想念瑞娃（史汀坎普），且餘生都將如此。我們相信正義，希望正義能持續伸張。」

10年前槍殺女友而入獄的南非帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯，近期...
10年前槍殺女友而入獄的南非帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯，近期申請假釋，遭到駁回。 （美聯社）

南非

上一則

瑞士西北部狂風 吹翻兩列火車15人受傷

下一則

「涉核武的第三次大戰迫在眉睫」 白俄總理籲烏俄和談

延伸閱讀

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人 4男被捕入獄

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人 4男被捕入獄
暗網露餡… 關16年出獄才38天 英戀童癖又入獄

暗網露餡… 關16年出獄才38天 英戀童癖又入獄
南非「臉書性侵犯」假死越獄 當局以為他已自焚

南非「臉書性侵犯」假死越獄 當局以為他已自焚
普亭8月到訪？南非：明瞭ICC逮捕令法律義務

普亭8月到訪？南非：明瞭ICC逮捕令法律義務

熱門新聞

美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
保時捷老闆沃夫岡與妻子克勞蒂亞。（路透資料照片）

妻子罹患失智症 億萬富豪保時捷老闆為此訴請離婚

2023-03-24 05:15
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

普亭：中俄非「軍事同盟」

2023-03-26 09:48

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事