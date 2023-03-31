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退休延至68歲？ 2000捷克人發怒上街示威

編譯中心／綜合30日電
捷克政府計畫將退休年齡提高4年到68歲，激起民怨。（歐新社）
捷克政府計畫將退休年齡提高4年到68歲，激起民怨。（歐新社）

繼法國提高退休年齡至64歲之後，捷克政府也有意將退休年齡提高4年，由原先的64歲延至68歲，此舉激發民怨，在捷克工會號召下，約有2000人29日在首都布拉格上街示威，並聚集到總統府前抗議；工會負責人表示，「我們絕不同意，我們會持續捍衛自身權益。」前總理巴比斯也參與示威，力挺工會。

示威活動也獲得許多在野黨響應，包括民粹主義「是的黨」（ANO）、極左派共產黨等。雖然改革法案仍在審議中，但因捷克預算存在巨大漏洞，當局為控制開支，這項改革恐怕勢在必行。

此外，數以萬計的法國民眾28日走上街頭表達他們對總統馬克宏推動退休改革的憤怒，抗議者再與警察爆發新衝突。這次年金改革在法國國內掀起巨大爭議，成為馬克宏的重大政治危機。

 中央社引述法新社報導，由於法國政府推動年金改革，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，工會自1月中以來已經第10度展開全國抗議和罷工。

反年金改革抗議讓去年贏得連任的馬克宏（Emmanuel Macron）面臨重大挑戰，也成為他第2個任期內的最大危機。工會現在預定於4月6日展開第11次抗議。

退休 馬克宏 年金改革

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