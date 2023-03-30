民意反彈 南韓政府急稱不會開放日福島水產品進口

南韓總統尹錫悅。（美聯社）

針對2011年日本 311大地震後引發的福島縣核災，南韓 總統辦公室30日強調，南韓政府絕不會恢復進口福島地區的水產品。韓聯社引述日媒報導，16日在東京舉行日韓領袖會談時，南韓總統尹錫悅曾向日本首相岸田文雄 說，即使需要「相當長時間」，仍將為此（恢復進口）徵求南韓民眾的理解。另在該會談期間，日方也曾要求韓方放寬相關禁令。

南韓總統辦公室30日以書面表達政府立場，強調「將國民健康安全放在首位的立場不變」。鑑於擔憂2011年後可能的輻射汙染，自2013起，南韓政府即全面禁止進口該縣周邊8縣的水產品。

韓聯社引述該辦公室有關負責人報導，日媒前述報導「並不屬實」，日方似有意利用媒體報導，遂行某種目的。南韓政府以人民健康安全優先的原則「毫無變化」，韓方「絕不會進口福島產水產品」、「福島水產品絕不會進入國內」。

日本共同社20日報導，南韓總統辦公室相關人士指稱，相關問題有必要從科學和人民觀感這兩方面研究。岸田則曾在前述「岸尹會」時，敦促「基於科學根據放寬」相關限制。

針對該辦公室前述表態，日本政府尚未做出正式回應。

南韓外長朴振6日宣布，將由南韓政府旗下基金會代為賠償第二次世界大戰時遭日本強徵的韓籍勞工，解決日本拒絕賠償引發的雙方外交紛爭。南韓產業部和日本經產省16日同步宣布，日方決定解除自2019年7月起，限制向韓方出口半導體關鍵材料等產品措施，韓方亦撤回同年9月就日方採取出口設限而向世貿組織提起的訴訟。