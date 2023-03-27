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法國抗議建水庫爆警民衝突近40傷 反政府情勢加劇

編譯中心／綜合26日電
法國抗議興建水庫爆衝突，一輛憲兵車輛被燒毀。(路透)
法國抗議興建水庫爆衝突，一輛憲兵車輛被燒毀。(路透)

法國警方25日再與示威者爆發衝突，這一次對象是尋求阻止在西南部興建水庫的抗議群眾，是全國各地社會緊張所引發一連串暴力對峙的最新一起。衝突中近40人受傷，包括示威者、警員和記者，其中一名30歲示威者頭部撞傷，性命垂危。

中央社引述法新社報導，最新暴力現場發生在西部聖索利（Sainte-Soline），而短短數天之前，全國才剛發生反對總統馬克宏退休金改革的暴力抗議行動，以致英國國王查理三世取消了訪法行程。

抗議民眾指控農業用水庫將壟斷水源，使地下水位下降，加劇周邊地區的乾旱。示威群眾上午出發，地方當局說人數至少6000，主辦單位則說參與者大約達3萬人。

水庫興建地點有警察看守著，據記者說法，安全部隊和激進分子很快便爆發了暴力衝突。抗議人士投擲物件和急造爆炸裝置，有警車著火；警方則以催淚瓦斯和水砲作回應。警方逮捕11人並起出金屬鋼球、切肉刀和爆裂物等武器。

法國內政部長達馬南表示，24名安全部隊成員受傷，其中一人傷勢非常嚴重。抗議群眾有七人受傷，其中一人重傷。這兩名重傷者都由直升機送離現場。

達馬南表示：「這次發生的暴力事件完全不可饒恕。」他並將因素怪罪於「極端左派以及超級左派」分子。法國總理柏納譴責抗議活動是「無法容忍的暴力飆升」。

這起抗議興建水庫的衝突雖與退休金改革示威沒有直接關聯，卻在政府日益嚴峻的處境中增添更多緊張氣氛。

法國示威者佩戴防毒面罩等裝備，在聖索利水庫選址與警衝突。(路透)
法國示威者佩戴防毒面罩等裝備，在聖索利水庫選址與警衝突。(路透)

退休金 警察 馬克宏

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