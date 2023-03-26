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突尼西亞外海又一移民船沉沒 至少19死

中央社／突尼斯25日綜合外電報導

人權組織今天表示，一群來自非洲撒哈拉以南的移民試圖穿越地中海前往義大利，在突尼西亞外海發生沉船事故，至少19人喪生。這是最新一起突尼西亞外海移民船難事件。

最近前往義大利的船隻大幅增加，在過去4天裡，就有5艘移民船在突尼西亞南部城市斯法克斯（Sfax）附近沉沒，造成67人失蹤，9人死亡。

非政府組織「社會和經濟權利論壇 」（Forum for Social and Economic Rights，FTDES）工作人員羅馬丹（Romadan ben Omar）告訴路透社，這艘船從斯法克斯海灘出發後發生事故，突尼西亞海岸巡衛隊在馬赫迪耶（Mahdia）外海救出船上5人。

對於人權組織這項消息，突尼西亞當局未立即置評。

海岸巡衛隊表示，過去4天已攔截約80艘前往義大利的船隻，並拘留3000多名移民，其中大部分來自非洲撒哈拉以南國家。

斯法克斯附近海岸已成為非洲和中東移民的主要出發地，他們想要逃離貧困和戰亂，盼在歐洲過上較好的生活。

最近這起船難事故發生，正值突尼西亞當局加強查緝來自非洲撒哈拉以南的非法移民

根據聯合國資料，今年來至少有1萬2000名移民從突尼斯出發並成功抵達義大利，而2022年同期則有1300人。在此之前，利比亞是移民的主要出發地。

據FTDES統計，在今年前3個月，突尼西亞海岸巡衛隊阻止了1萬4000多名準備搭船啟程的移民，而去年同期為2900人。

義大利海巡隊23日表示，他們在義大利南部外海的兩次行動中，救出了大約750名移民。

非法移民 義大利 聯合國

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