泰流亡前總理塔信 稱願返國服刑

流亡海外的泰國前總理戴克辛說，若有機會返國的話，他已準備好在監獄服刑。（歐新社）

流亡海外的泰國 前總理塔信透過專訪表示，如果他有機會返回泰國的話，他已經準備好在監獄 服刑，因為他希望人生剩下來的幾年可以和家人相聚。

2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理塔信（Thaksin Shinawatra）被解職，軍方接管行政部門，塔信流亡海外，2008年塔信短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。

泰國即將在今年5月14日舉行國會大選，塔信的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra） 將代表為泰黨（Pheu Thai）出征總理一職，多個民調 顯示貝東丹有高度的人氣。

塔信24日在日本接受共同通信社（Kyodo News）專訪時表示，如果他可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。塔信表示，他已經在外面服刑了16年，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的。」

塔信有信心為泰黨在即將來臨的大選中可以獲得過半席次，但是即使是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。