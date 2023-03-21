法國內閣9票之差挺過不信任案 工會嗆加強動員反年改

法國政府雖然挺過不信任投票，但正當性大受動搖，反對派怒火延燒、誓言戰鬥到底，街頭抗議仍然持續。（美聯社）

法國國會20日舉行內閣不信任投票 ，政府以九票之差慘勝，不受歡迎的退休 制度改革法案幾乎等同通過。雖保住內閣與法案，但政府正當性大受動搖，一位執政黨議員向費加洛報（Le Figaro）坦言，「政府將幾乎永遠背負不正當性」；另一位議員則說，「差距太小，不足以確保未來推進。我們已經在討論柏納下台了」。

面對法國總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，反對黨依法提出不信任動議企圖反制，並在20日投票表決，其中獲跨黨派支持的議案以九票之差遭否決，反對黨未能如願推翻政府、撤回法案。

根據憲法，通過不信任案須取得國民議會過半票數，即287票，而中間黨團「自由、獨立、海外與地方」（Liot）提出，擁有左翼、甚至部分右派與極右派議員支持的動議獲得278票。

這份旨將法定退休年齡從62歲延至64歲的退制改革法案引起多數法國人不滿，儘管以些微之差挺過危機，部分議員仍認為柏納可信度與支持度已受重創。極左派不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）向媒體表示，「總理顯然應帶著她的改革一起辭職」。

投票後柏納在推特寫道：「我們完成了這個對國家極其重要改革的民主進程。懷著謙卑與感謝，我盡到了我和政府的責任」。

社會黨主席弗和（Olivier Faure）在內的左翼政治人物一致呼籲撤回法案並揚言將「持續戰鬥」。弗和聲稱總統馬克宏（Emmanuel Macron）造成社會與政治危機，「國家遭到癱瘓，總統被孤立」；普拉迪耶（Aurélien Pradié）是少數支持不信任動議的右派共和黨（LR）議員，他指出，「顯然如今政府面臨正當性問題」，並認為若不撤銷法案，「就無法重建社會、政治與民主對話」。

法國總工會（CGT）在新聞稿中表示，不信任投票的失敗「不會削弱勞工的決心」，並呼籲「加強動員」，即大規模長期罷工與示威。23日法國將舉行自1月底起反年改運動的第九次全國動員。

國民議會投票前，議會主席布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）宣布，已向檢視法案合憲性的憲法委員會遞交共產黨提出的「共同發起公投 」要求，主旨為「法定退休年齡不得超過62歲」。

但尷尬的是，由於憲法第11條規定共同發起公投「不得企圖撤銷生效不滿一年的法案」，因此時間緊迫，若憲法委員會無法在法案上路前完成審核，則公投也無法啟動。