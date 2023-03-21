泰國提前解散國會 擬5月大選 前總理塔信么女民調大幅領先

泰國最大在野黨為泰黨可能總理候選人貝東塔（右三）17日發表談話，一名支持者開心找她自拍留念。（美聯社）

泰國 皇家公報20日刊登公文，國王瓦吉拉隆功批准總理帕拉育解散國會眾議院。選舉委員會可能5月7日或14日舉行大選。民調 顯示，總理帕拉育支持度落後最大在野黨「為泰黨」總理熱門人選、前總理塔信女兒貝東塔。

新加坡 海峽時報報導，選委會將於確認國會解散後五天正式公布大選日，再開放候選人登記參選。

這屆國會依法任期至23日，提前解散國會讓各黨有更多時間招兵買馬，也讓想加入其他政黨的人有更多時間考慮。選舉法規規定，有意參選眾議員者如果要代表屬意的政黨參選，必須在選舉日前90天加入該政黨，但若國會提前解散，門檻降至30天。

泰國眾院共500席，其中400席區域候選人席次分散泰國各地選區，剩下100席依政黨全國總得票率分配。泰國國會去年9月表決通過憲法修正案，恢復一票選人、一票選黨的單一選區兩票制。新選制估計對執政的「公民力量黨」或為泰黨等大黨較有利。但目前預計沒有政黨能拿下多數席次，政黨間可能尋求最大利益結盟。

海峽時報指出，每個政黨必須至少獲得25席，才能讓他們提名的總理候選人參選總理。

泰國國立發展管理學院（NIDA）上周末進行民調顯示，為泰黨可能總理候選人、前總理塔信的女兒貝東塔支持度上升10個百分點，來到38.2%，暫居領先；帕拉育支持度15.65%，位居第三；另一在野黨「前進黨」黨魁皮塔支持度則是15.75%。

36歲的貝東塔藉著億萬富豪家族的民粹主義遺產，押注人民的懷舊情緒，希望能贏得數百萬工人階級的選票。貝東塔和黨內候選人在全國各地進行競選活動，該黨在泰國東北地區有廣大民意支持基礎，塔信仍有不少支持者，他的選票可能轉向貝東塔。