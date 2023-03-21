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40年來最嚴重旱災 每天恐造成索馬利亞135人死

編譯中心／綜合20日電
今年1月至6月席捲非洲之角(Horn of Africa)的創紀錄旱災，可能導致索馬利亞每天有135人死亡。（美聯社）
今年1月至6月席捲非洲之角(Horn of Africa)的創紀錄旱災，可能導致索馬利亞每天有135人死亡。（美聯社）

索馬利亞衛生部、世界衛生組織(WHO)和聯合國兒童基金會(UNICEF)在20日發布的一項研究中表示，今年1月至6月，席捲非洲之角(Horn of Africa)的創紀錄旱災可能導致索馬利亞每天135人死亡。

本月稍早，世衛組織警告，由於非洲之角地區遭受40年來最嚴重的旱災，將使得脆弱的索馬利亞有將近10萬人正面臨災難性的飢餓衝擊。

20日公布的研究報告使用一項統計模型估計，今年前6個月，每天有多達135名索馬利亞人可能因為與旱災相關的原因失去生命，預計總死亡人數在1萬8,100人到3萬4,200人之間。

研究報告也指出，與2017年發生的一場旱災相比，極端天氣條件可能導致去年有4萬3,000人「超額死亡」(excess deaths)，其中5歲以下兒童佔遇害者的一半。

這項研究是在聯合國兒童基金會和世衛組織委託下，交由倫敦大學衛生暨熱帶醫學院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)和倫敦帝國學院(Imperial College London)執行。

世衛組織駐索馬利亞代表馬利克(Mamunur Rahman Malik)說：「我們正在與時間賽跑，以避免死亡和挽救生命。」

馬利克說 「我們不採取行動的代價，意味著兒童、婦女和其他弱勢族群將付出生命代價，而我們卻對此無助地目睹悲劇發生。」

肯亞、衣索比亞和索馬利亞部分地區連續5個雨季的降雨量稀缺所導致的乾旱，造成數百萬頭牲畜死亡，農田被毀，並迫使超過100萬人背井離鄉尋找食物和水。

天氣預報表示，非洲之角的第六個雨季預計也將出現降雨量稀缺，證實援助機構的擔憂，這些機構警告說，一場前所未有的人道災難即將來臨。

儘管尚未達到飢荒門檻，但是聯合國表示，今年索馬利亞一半以上的人口將需要人道援助。

根據聯合國，索馬利亞在2011年遭遇飢荒，造成26萬人死亡，其中一半以上是6歲以下兒童，至於造成飢荒的部分原因是國際社會的援助行動不夠迅速。

因為東非大部份地區出現長期乾旱，索馬利亞在2017年有超過600萬人需要援助，其中一半以上是兒童。不過，幸好國際社會儘早展開人道援助行動，避免2017年陷入飢荒。

飽受衝突蹂躪的索馬利亞被認為是最容易受到氣候變遷影響的國家之一，但是在該國政府疲於應付伊斯蘭叛亂份子之際，更無餘力應對氣候危機。

聯合國 世衛 醫學

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