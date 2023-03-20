阿塞德訪阿聯 敘利亞逐漸走出孤立

敘利亞總統阿塞德(左)19日抵達阿拉伯聯合大公國進行正式訪問，會晤阿聯總統穆罕默德(右)。（美聯社）

敘利亞總統阿塞德(Bashar al Assad)今天抵達阿拉伯聯合大公國進行訪問，在此之際，已有越來越多的阿拉伯國家對於緩解大馬士革的孤立，持開放態度。

央廣引述路透報導，阿塞德這次訪問比他去年對阿聯的訪問更具有儀式感，至於阿塞德去年對阿聯的訪問也是他自2011年敘利亞爆發內戰以來，首個訪問的阿拉伯國家。包括阿聯在內的多個波斯灣國家支持反政府武裝團體推翻阿塞德政府。

官方媒體報導，阿聯總統穆罕默德今天在阿塞德抵達阿布達比時與他會面，阿塞德的車隊進入王宮時獲得禮炮致敬。阿塞德的專機獲得阿聯戰機的迎接。

作為美國在波斯灣的盟友之一，阿聯已帶領中東地區國家恢復與阿塞德的關係，阿塞德上個月在阿曼舉行會談，並且是在土耳其和敘利亞邊境2月初遭受毀滅性地震侵襲以來的首次出訪，阿塞德也在本月稍早訪問俄羅斯 。

沙烏地阿拉伯 、卡達和阿聯都曾支持敘利亞反對派推翻阿塞德。儘管美國反對，但是阿布達比近年來重新建立與大馬士革的關係，希望藉此對抗伊朗 的影響力，伊朗與俄羅斯在敘利亞內戰中，支持阿塞德。

此外，中東地區強國沙烏地阿拉伯與競爭對手伊朗達成恢復雙邊關係的協議，並為利雅德與大馬士革展開可能的對話開啟大門，利雅德指阿拉伯世界正在建立共識，亦即孤立敘利亞是行不通的。