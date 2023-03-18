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地緣動盪 富豪仍愛風險資產 現金比重不增反降

厄瓜多和秘魯發生6.8強震 至少12人喪生 仍有人困在瓦礫中

編譯田思怡／即時報導
厄瓜多南部和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震。圖為厄瓜多馬查拉的災情。（美聯社）
厄瓜多南部和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震。圖為厄瓜多馬查拉的災情。（美聯社）

厄瓜多南部和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震，造成至少12人喪生，許多房屋、學校和醫院建築物受損，還有一些人被困在瓦礫中。

路透和美聯社報導，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）告訴記者，已有12人喪生，並「造成民眾驚慌」，他推文呼籲民眾保持冷靜。

美國地質調查所（USGS）測得的地震規模為6.8，震源在太平洋海岸外，深度66.4公里，震央距離厄瓜多圭亞斯省（Guayas）巴勞市（Balao）約10公里，距厄瓜多第二大城瓜亞基爾(Guayaquil)約80公里。

當局表示，這起強震引發海嘯的可能性極低。

厄瓜多風險管理署官員受訪表示，沿海的埃爾奧羅省(El Oro)有11人喪生，位在高原的阿蘇艾(Azuay)有1人喪生。埃爾奧羅省仍有人困在瓦礫中。

在昆卡市（Cuenca），一輛汽車被倒塌的房屋牆壁壓住，造成1名乘客死亡。馬查拉（Machala）有3人喪生，多棟建築物倒塌，還有多個社區斷電。

厄瓜多全國24個省中，有一半以上可以感受到強烈震動。

秘魯當局則表示，該國北部與厄多瓜交界地區可感受到震動，尚未接獲人員傷亡報告，在北部的通貝斯(Tumbes)，有一座軍營的老牆倒塌。

厄瓜多常發生地震，2016年發生在太平洋沿岸的地震，造成600多人喪生。

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