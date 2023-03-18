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教宗盛讚星雲大師 跨教派共祈世界和平

記者古和純／高雄即時報導
台灣佛教界中青代表們拜訪教宗方濟各，深化佛教與天主教友好情誼。（梵蒂岡提供）
台灣佛教界中青代表們拜訪教宗方濟各，深化佛教與天主教友好情誼。（梵蒂岡提供）

台灣中華人間佛教聯合總會首度組團赴梵蒂岡訪問，天主教教宗方濟各在當地時間3月16日中午以最高禮遇親迎，更史無前例應允總會主席、佛光山住持心保和尚共同攜手為世界和平靜默祝禱3分鐘，兩大宗教領袖們齊聚一堂，跨越宗教文化藩籬，留下世紀性歷史會晤畫面。

「中華人間佛教聯合總會」應教廷宗教交談部邀請前來梵蒂岡交流，由心保和尚、首愚法師、悟因法師及如淨法師等4位主席，以及監事長明光法師、常務理事、中國佛教會理事長淨耀法師共同領軍，率台灣佛教界各寺院僧團及文教各界菁英，近百人出訪，盛況空前，深受各界矚目。

教宗致詞時表示，聯合總會在佛光山開山星雲大師圓寂後來訪，象徵了台梵宗教交流的篤實友好。教宗說，「星雲大師對人間佛教的貢獻聞名於世，他也是跨宗教友好交流的先驅」，而這次聯合總會的訪問交流，正呼應教宗所強調的「相遇文化」（the culture of encounter），「相遇文化搭建起橋樑，也打破了偏見的圍牆。」

教宗認為，宗教交流扮演增進友愛情誼的關鍵角色，尤其宗教間的教育交流，「為我們提供多種機會，彼此相遇，相互學習」，教宗祝福這次聯合總會代表團能成為宗教與文化之間的橋樑，並進一步促進彼此互動、青年教育及世界和平。

這場歷史性的會晤，意義非凡，不僅適逢教宗方濟各當選十周年，也是中華人間佛教聯合總會發起人星雲大師圓寂後，台灣佛教界中青代表們承繼大師精神，接棒為深化佛教與天主教友好情誼，心保和尚首先代表台灣佛教界向教宗致意。

「今天訪問梵蒂岡，希望增進佛教與天主教的相互瞭解與合作。」心保和尚指出，星雲大師主張宗教間要尊重、包容，彼此要對話、交流，並回顧大師自1995年起舉辦「第一屆天主教與佛教國際交流會議」，之後分別在1997年與2006年，先後與教宗若望保祿二世，及本篤十六世會面，交換各種意見；2003年，應邀參加台灣「天主教真福山修道院」的奠基大典，除了以行動贊助建設經費，特別叮嚀佛教與天主教的友誼，「不是一時的，也不是一次的，而是永恒的」。

隨後，心保和尚代表總會致贈兩幅畫作，一幅是由佛光山大慈育幼院孩童所製作的教宗藝術肖像；另一幅為一位殘障女孩運用緬甸碎石所完成的教宗肖像，以及一尊觀音像。生性簡樸、喜愛孩子的教宗對於收到孩童的肖像創作表示印象深刻，露出慈祥笑容，對禮物格外珍視。

由於當代人類正面臨諸多困難與挑戰，包括俄烏戰爭尚烽火連天，世界局勢混沌、人心焦慮之際，心保和尚特別向教宗提出邀請，盼教宗能與台灣佛教團體，攜手為世界和平祈禱，並由聯合總會、國際佛光會祕書長覺培法師，在致贈禮物時用西班牙語即時翻譯。

教宗聞後，立刻慈悲應允，在親切與大家一一握手後，共同靜默祈禱3分鐘，跨宗教的祈福祝禱，展現東、西宗教間的共融和諧，與對世間的大愛。

這場宗教交流重要幕後推手，正是來自非洲剛果，曾在台服務逾20年，曾任教輔仁大學的鮑霖神父（Paulin B.Kubuya），現為教廷宗教交談部副祕書長。鮑霖神父分享，這次是台灣不同佛教團體聯合來梵蒂岡參訪，具有很大的代表性。

鮑霖神父指出，星雲大師在台灣與單國璽樞機主教有深厚情誼，雖然兩位都已離世，但宗教間的交流並未因而停止，他們開啟先河，後面的人繼續承先啟後，這是最重要的意義。

此外，這次交流並非僅是東、西方重量級宗教領袖們的會面，覺培法師說明，梵蒂岡時間17日聯合總會將與耶穌會總會、聖多瑪斯大學，更進一步針對宗教發展、全球暖化與消弭戰爭等公共議題，舉行研討座談會，預料東、西兩大宗教的深度對話，將激盪出精彩火花。

「中華人間佛教聯合總會」應教廷宗教交談部邀請前來梵蒂岡交流，近百人出訪，盛況空前...
「中華人間佛教聯合總會」應教廷宗教交談部邀請前來梵蒂岡交流，近百人出訪，盛況空前。（佛光山提供）
覺培法師向教宗介紹佛光山大慈育幼院孩童所製作的教宗藝術肖像。（梵蒂岡提供）
覺培法師向教宗介紹佛光山大慈育幼院孩童所製作的教宗藝術肖像。（梵蒂岡提供）
「中華人間佛教聯合總會」由心保和尚（左三）、首愚法師（中）、悟因長老尼（左一）及...
「中華人間佛教聯合總會」由心保和尚（左三）、首愚法師（中）、悟因長老尼（左一）及如淨法師（右二）等4位主席，以及監事長明光法師（右）、常務理事、中國佛教會理事長淨耀法師（左二）共同領軍進行宗教交流。（佛光山提供）

教宗 星雲大師 華人

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