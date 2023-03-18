世衛：新冠疫情穩定下降 威脅程度將類似流感

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩表示，在部分程度上可以把Covid-19視為季節性流感。（路透）

世界衛生組織（WHO）17日表示，Covid-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情 今年可能穩定下來，達到類似流感的威脅程度。

央廣報導，世衛 組織的發言聽起來很有信心，並稱它將能在2023年某個時間點宣布結束緊急狀態，對於疫情來到結束階段更加充滿希望。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在一場記者會上表示，「我認為我們快到那個階段了，即在部分程度上可以把Covid-19視為季節性流感。」他並接著說，「一項對健康的威脅，一個將持續殺害的病毒。但這病毒並不會打亂我們的社會或干預我們的醫院系統，我認為那樣的情況將會到來，就像譚德塞 說的，就在今年。」

世衛組織秘書長表示，全球目前情勢好過疫情期間的任何時候。他說，「我有信心，我們今年將能夠宣布Covid-19國際公共衛生緊急事件(PHEIC)結束。」

世衛組織在2020年1月30日宣布國際公共衛生緊急事件，當時在中國以外的病例低於100件，並且沒有傳出死亡病例。但直到譚德塞在同年3月11日將不斷惡化的情勢稱作是疫情之後，許多國家才開始意識到危險。

譚德塞說：「我們當時宣布全球衛生緊急事件，以刺激各國採取果斷行動，但不是所有國家都這麼做。」

他並接著表示，「3年過去了，將近700萬人通報死於Covid-19，儘管我們知道實際死亡數字還要更高。」

他感到滿意的是，過去4周的每周通報死亡病例首度低於他第一次把Covid-19視為疫情時的情況。但他表示，每周仍有超過5,000人通報死亡，這數字對一個可以預防並治療的疾病來說實在太高了。