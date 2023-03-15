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烏克蘭落空 摩洛哥與西葡共同申辦2030世界盃

編譯中心／綜合14日電
申辦2030年世界盃(World Cup)，摩洛哥已加入西班牙和葡萄牙將共同爭取；圖為摩洛哥國王穆罕默德六世。（取材自推特）
申辦2030年世界盃(World Cup)，摩洛哥已加入西班牙和葡萄牙將共同爭取；圖為摩洛哥國王穆罕默德六世。（取材自推特）

摩洛哥國王穆罕默德六世(King Mohammed VI)14日宣布，摩洛哥已加入西班牙和葡萄牙，將共同申辦2030年世界盃(World Cup)。2030年世界盃是第24屆，也將是創辦100周年的紀念賽事。摩洛哥這項宣布，意味著飽受戰爭蹂躪的烏克蘭可能會退出申辦。

央廣報導，國際足球總會(FIFA)正在盧安達首都基加利(Kigali)舉行年度大會。穆罕默德六世在會中被宣布為非洲足球協會(Confederation of African Football)2022年卓越獎(Award of Excellence)得主。

西班牙足球協會發言人告訴法新社，西班牙、葡萄牙和摩洛哥足協主席15日將在吉加利會面，但沒有提到烏克蘭。發言人指出，3位主席將宣布有關聯合申辦2030年世界盃的訊息。

西班牙和葡萄牙在2021年就已宣布將聯合申辦2030世界盃，並在去年10月邀請烏克蘭加入。

與烏克蘭、西班牙和葡萄牙之間的距離相比，摩洛哥與西班牙僅隔著直布羅陀海峽(Strait of Gibraltar)。

除了西班牙、葡萄牙和摩洛哥之外，有意爭取2030年世界盃的還包括烏拉圭、阿根廷、巴拉圭和智利的南美組合；此外，沙烏地阿拉伯也有意和埃及、希臘聯手申辦。

世界盃過去也有聯合主辦的經驗。2002年，日本和南韓共同主辦比賽。2026年，世界盃將在美國、墨西哥和加拿大舉行。

2026年世界盃將從32支球隊擴大到48支。根據國際足球總會的規劃，比賽將增加到104場，相較於2022年卡達世界盃的64場。

摩洛哥曾申辦2026年世界盃，但得票第二名，遠遠落後美加墨的票數。

這將是摩洛哥第五度爭取主辦世界盃，過去4次分別是1994年、1998年、2006年以及2010年。過去世界盃只曾在非洲舉辦過一次，即2010年的南非。

去年12月的卡達世界盃，摩洛哥成為史上第一個闖入準決賽的非洲或阿拉伯世界國家代表隊。

第一屆世界盃在1930年舉行，由烏拉圭主辦。當年是烏拉圭獨立100周年，加上國家足球隊奪得1928年夏季奧運金牌，因此國際足總決定將主辦權交給烏拉圭。而烏拉圭最終也奪冠，留下冠軍金盃。

世界盃 足球 烏克蘭

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