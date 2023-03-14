強迫勞動難擺平 南韓3原告拒絕首爾賠償計畫

南韓總統尹錫悅近日因處理二戰日本對南韓民眾賠償問題，遭到抗議。（美聯社）

在日本 殖民統治下被強迫勞動，後來贏得法庭訴訟的3名倖存南韓 原告，已正式拒絕首爾政府的賠償計畫。在南韓尋求修復與日本關係時，可能會為首爾帶來法律障礙。

央廣引述路透報導，首爾上周宣布一項賠償戰時被日本強迫勞動的受害者（徵用工）計畫，將成立一個賠償受害者及其家屬的公營基金，其資金來源主要是來自那些因為日本1965年賠償方案而受益的南韓企業。這項計畫的目的是為了結束與日本因殖民歷史而長期不睦的關係。

同為美國在東亞堅實盟友的南韓與日本，兩國的紛爭也削弱以美國為首、為對抗中國和北韓而建立統一戰線的努力。

南韓最高法院在2018年裁定，日本公司必須對這些被強迫勞動者支付賠償金，當時南韓的15名原告中，現在僅有3人仍在世，他們3人都拒絕首爾提出的賠償計畫，其中1名原告的律師林在成(Lim Jae-sung，音譯)已向監管賠償計畫的公營基金提交書面證據，表達反對立場。

目前不清楚已過世的其他12名原告的家屬們，是否會接受南韓政府的賠償計畫。如果首爾無法說服這些原告接受政府的賠償計畫，目前不清楚東京方面將會如何回應。南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)將於16日訪問東京，與日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida)會面。

南韓總統辦公室表示，尹錫悅這次是12年來首位訪問東京的南韓元首，「是南韓與日本改善與發展關係的重要里程碑」。

此外，日本對於南韓強迫勞動者的爭議，表示這個問題已在兩國於1965年簽署的一項協議中獲得解決，日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）上周也表示，日本政府的立場沒有改變。