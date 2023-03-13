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巴赫姆特激戰 烏：俄軍24小時內500死傷

編譯中心／綜合12日電

烏克蘭軍方發言人11日表示，近來一段24小時期間內，烏東城市巴赫姆特的戰役有超過500名俄羅斯部隊人員死傷。

路透報導，親俄部隊為奪取烏東頓巴斯地區的巴赫姆特而激戰數月。交戰雙方都坦承死傷慘重，但具體數字難以查核。

烏東軍方發言人切列瓦提表示，俄軍在24小時期間發動16次攻擊行動，並有23場衝突發在巴赫姆特。

他告訴電視台說：「戰鬥過程中有221名敵軍喪命，314人受到程度不等的傷勢。」

從切列瓦提的評論中，無法得知他指的24小時是從什麼時候開始算起。

路透無法立即查核他的說法。

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚表示，基輔決定會持續在巴赫姆特拚鬥，讓俄羅斯最頂尖部隊耗損殆盡。

俄羅斯則表示，奪下巴赫姆特將可把烏克蘭的防線打穿，並朝奪取頓巴斯工業區全區邁進一步。

自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，已經有成千上萬的人喪生、數以百萬計的人流離失所，許多烏克蘭城鎮被夷為平地。

另據中央社報導，英國國防部12日指出，俄羅斯在烏克蘭戰場前線死傷極其慘重，來自俄國不同地區戰士的傷亡人數差異甚鉅，如莫斯科及聖彼得堡的士兵死傷相對輕微，少數族群士兵傷亡最為慘重。

英國國防部每日情報公告表示，俄軍持續蒙受重大人員損失，來自俄國不同地區士兵的傷亡人數差異甚鉅。就人口比例來說，最富有城市莫斯科及聖彼得堡相對沒有什麼死傷，尤其是俄國菁英家庭子弟。

來自俄國東部許多地區的士兵可能死亡人數眾多，依人口比例而言，比來自莫斯科的士兵高出30至40倍。

在俄羅斯許多地方，來自少數族群的士兵死傷都最多。例如阿斯特拉罕地區傷亡士兵中，約有75%是哈薩克裔及韃靼裔。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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