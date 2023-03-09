激增 日本兒少色情影片犯罪 超過40%犯案者為青少年

日本中學生。圖非當事人。（Getty Images）

日本警察 廳9日指出，2022年兒少色情影片相關犯罪案件，2053名加害人當中，共905人年齡介於14至19歲之間，青少年罪犯的比例高達44.1%，幾乎是2013年的2倍，青少年罪犯當中又有60%為高中生。

根據日本共通社，自2019年以來，兒少色情影片相關犯罪案件中，年齡介於14至19歲的青少年嫌疑人40%以上。日本警察廳認為，青少年犯案比率攀升與智慧型手機及社群 平台的崛起有關。

2022年，日本國內共發生3035起兒少色情影片相關犯罪案件，案件數量比2021年增加了66件；受害者有1487人，比2021年增加了29人。受害人的年齡皆為17歲以下，約八成受害人為國高中生，約四成受害人是遭欺騙或威脅，而將自己的裸照透過社群平台發布上網。

在社群平台相關犯罪案件中，加害人經常透過受害者的發文與之接觸。這些發文大多稀鬆平常，內容與興趣、日常生活或交朋友相關，但高達七成的案件中，加害人都是透過這些貼文與被害者搭上線。

根據警察廳數據，2022年，20歲以下且得以被判刑的加害者共有1萬4887人，比2021年多了69人。

2021年，日本20歲以下的犯案人數為二戰以來最少，但2022年人數又回升，警察廳認為犯案人數回升主要是防疫政策鬆綁所致。