無視罷工抗爭 法國參院通過退休延至64歲

法國工會示威集會，反對將退休年齡從62歲調高到64歲。（路透）

在法國政府面對工會的強烈反對、著手改革退休金 制度之際，法國參議院在9日凌晨表決通過，將退休年齡從62歲提高到64歲。

央廣引述法新社報導，這個由保守派主導的立法機構，在午夜過後以201票對115票的表決結果，支持一項決定性的條款，將退休年齡提高2年至64歲。對於這項法案具爭議性的修正部份，將繼續辯論。參院的多數派議員正急著在12日午夜的最後期限之前，完成這項立法。

自由派政治人士則在表決後表達憤怒。社會黨(Socialist)議員魯賓(Monique Lubin)告訴勞動部長杜索普(Olivier Dussopt)，「你的名字將會永遠附在一場將讓法國倒退近40年的改革中」。

工會已誓言，將透過抗議與罷工 來對政府施壓。包括煉油廠和鐵路在內的部份行業勞工8日持續罷工，而且打算本週都會罷工。根據路透社報導，法國的火車和空中交通將再次中斷。

法國交通部長波恩(Clement Beaune)表示，9日和10日的空中交通將持續被打亂，在巴黎的主要機場─戴高樂機場(Charles de Gaulle)航班約減少20％，而巴黎的歐利機場(Orly)則減少30％。

至於在巴黎等城市的垃圾收集，也因為罷工而零零散散，巴黎8日的垃圾袋已經堆積如山。

由於碼頭工人也加入輪流罷工的行列，試圖說服法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)改變他所倡導的改革法案，因此主要的海港也封鎖。

民調顯示，大多數選民反對馬克宏將退休年齡延後2年的計畫。但政府表示，這項政策改變對確保退休系統不會破產至關重要。

由於馬克宏希望國會能在4月前通過這項新的退休法，因此這對工會和政府都是關鍵時刻。

法國已落後大多數的歐洲鄰國，他們已將退休年齡提高到65歲或以上。

在7日的反退休改革全國動員日，走上街頭抗爭的人數創下新高。法國下一個全國罷工和抗議日將是11日。