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迴轉壽司店頻傳惡搞 日本警方首度逮人 最高可關3年

編譯中心／綜合8日電
日本迴轉壽司店近來頻傳日媒所稱的「壽司恐怖攻擊」事件。圖為示意圖。（本報資料照）
日本迴轉壽司店近來頻傳日媒所稱的「壽司恐怖攻擊」事件。圖為示意圖。（本報資料照）

日本迴轉壽司店近來頻傳日媒所稱的「壽司恐怖攻擊」事件，執法當局終於對此採取行動。愛知縣警方8日以「武力妨害業務」罪名，逮捕居無定所的一名21歲男子吉野凌雅、一名19歲男子和一名15歲少女等三人。

日本共同社報導，今年日本各大餐飲店相繼傳出因顧客惡作劇受害，研判這次可能是全日本首度有惡搞店家的顧客被警方逮捕。

三人此前在迴轉壽司連鎖店「藏壽司」的一間名古屋分店用餐時，先錄下自己口含店內醬油瓶的過程，2月3日將影片上傳到社群媒體分享。藏壽司在2月4日報案，19歲男子在2月5日被逮捕，已在2月22日被解送名古屋家庭裁判所（家事法庭）。

警方以日本刑法第234條的「威力業務妨害」罪嫌逮捕3人，一旦有罪定讞，可處最高3年以下有期徒刑，併科最高50萬日圓（約3640美元）以下的罰金。

此外，藏壽司為因應接連發生的類似行為，日前宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的人工智慧攝影系統。另一家連鎖迴轉壽司店「壽司銚子丸」則已決定不再使用轉盤提供壽司，將全面改由店員送餐到桌。同時，業者也不會再像過去，用不同顏色的盤子來表示不同價格。

「壽司銚子丸」決定不再使用轉盤提供壽司，將全面改由店員送餐到桌。（取材自推特）
「壽司銚子丸」決定不再使用轉盤提供壽司，將全面改由店員送餐到桌。（取材自推特）

「壽司銚子丸」位於橫濱市的一家分店，2月時在公用薑片盒中發現加熱式菸品的菸頭。

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