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性別平權全球116名 日政府誓言改善女性就業困境

編譯陳曉慈／即時報導
日本女性8日在東京街頭遊行慶祝婦女節。（歐新社）
日本女性8日在東京街頭遊行慶祝婦女節。（歐新社）

日本內閣官房長官松野博一在8日婦女節的例行記者會上表示，日本女性就業處境雖已見改善，但仍不足，並指出日本社會對性別平權的認知仍然貧乏。在世界經濟論壇（World Economic Forum）去年發布顯示世界各國男女平權排名「性別差距指數」，146個評比國家中日本位居末段班第116名。

松野博一在記者會上指出，日本女性為了在工作與家庭間取得平衡而面臨許多困境，政府已將此正視為一項議題。松野博一說，政府採取某些措施後，女性的工作機會已有增加，但政府也發現，許多女性因懷孕生子轉而從事兼職工作，顯示女性就業問題只解決了一半。松野博一說，他清楚意識到要改善社會大眾對性別平等的認知，還有許多事要做。

在日本，女性主管或女性政治人物仍屬少數，以目前岸田政府來看，20名內閣閣員僅有2名女性。此外，日本男女薪資差距在七大工業國集團（G7）中也是最大。

路透報導，對日本女性來說，要平衡工作與家庭極為困難。日本社會仍普遍將照顧家庭視為女性責任，這迫使許多日本女性懷孕生子後，只能選擇較不穩定且較低薪的時薪工作。根據日本讀賣新聞一項民調，65%的日本女性表示願意為了優先顧及工作與家庭而犧牲自己的時間。

根據路透，日本家庭的煮飯工作80%由女性負責，僅8%由男性負責，其他家事分配也有類似的不平等現象。日本男性唯一做的比女性多的家事是丟垃圾，負責49%的工作量，女性則負責43%的倒垃圾工作。

日本 就業 民調

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