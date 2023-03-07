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每周最長工時 南韓從52小時增至69小時

編譯中心／綜合7日電
南韓政府6日頒布一系列措施，包括在工時方面提供更多彈性和選擇。（路透）　
南韓政府6日頒布一系列措施，包括在工時方面提供更多彈性和選擇。（路透）　

為避免勞工過勞，南韓文在寅政府2018年通過工時制度，將每周工作時數限制在52個小時以內，備受爭議。南韓雇傭勞動部6日發布一系列措施，允許雇主延長勞工最大工時至每周69個小時，還可依繁忙程度調整等。

韓聯社報導，根據2018年通過的工時制度，雇主必須將勞工每周加班的時間限制在12小時內，使每周總工時維持在52小時。

不過，政府6日公布最新的工時修訂案，允許雇主把管控加班時數的周期拉長，不只是單周，還可擴大至整個月、一季、半年，甚至一年，意味雇主可視淡旺季的工作量多寡，選擇增減某幾周的加班時數。

根據新制度，為避免勞工連續多日加班，以一季、半年或一年為計算周期的加班時數將被縮短；每季加班時數最多140小時，半年為250小時，一年為440小時。

這個新制度也將確保勞工在每個工作日之間有連續11小時的休息空檔。新制上路後，企業能把勞工每周最大工時延長至69小時。南韓政府也將推出新的月休制度，勞工可累積加班時數換成有薪休假，以便與年假合併使用。

另據媒體報導，南韓過去70年以來以每周為單位，制定法定最高工時，每名勞工只要每周工作時數超過1小時、達到53小時，業者就會面臨違法風險，因此業者為了避免被政府懲處，勞工就算工作時數超過52個小時，也往往只能被登記為52個小時，成為被法規逆向犧牲的「免洗勞工」。

根據南韓媒體《紐西斯通訊社》，針對尹錫悅政府將每周最多工時延長至69個小時，南韓工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總）透過社論痛批，此次修法根本無視勞工的健康和休息的權利，只顧一味追求業者的利益。

勞工 南韓 文在寅

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