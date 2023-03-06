伊朗逾50校女學生遭集體投毒 家長抗議變反政府示威

伊朗家長4日包圍教育部，抗議女學生連環中毒案件。（取材自推特）

伊朗 學生集體中毒事件持續發酵。該國國營媒體報導，全國各地已有數百名女學生送院，有報導指男校也發生類似事件。首都德黑蘭及其他城市4日都有憂心忡忡的家長抗議，結果演變成反政府示威，有民眾將伊朗革命衛隊及其他安全部隊比作極端組織「伊斯蘭國」（IS）。

伊朗各地學校自去年11月起包含首都德黑蘭的校園在內皆發生女學生不適送醫。伊朗內政部長5日說，至少有52所學校受到疑似中毒事件的影響。據伊朗媒體報導，學校數量已超過60所，至少有一所男校受到影響。

擔心的家長4日在首都德黑蘭和其他城市抗議。根據路透核實的一段影片顯示，位在德黑蘭西區的教育部 大樓外4日有一群家長聚集抗議，高喊：「巴斯杰（Basij，伊朗民兵組織）、伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards），你們是我們的達伊沙（Daesh，IS的別稱）。」這是將伊朗革命衛隊和其他安全部隊比作聖戰士團體伊斯蘭國（IS）。

根據未經證實的影片，德黑蘭另外兩個地區以及伊斯法罕（Isfahan）和拉希特（Rasht）等其他城市也出現類似的抗議活動。

社群媒體 最近幾天貼出一些女孩生病的照片和影片，她們感到噁心或心悸。其他人抱怨頭痛。路透無法核實這些貼文。社群媒體發布的影像顯示，家長聚集在學校帶孩子回家，有些學生被救護車或巴士送往醫院。

伊朗官員認為這些女孩可能是中毒，並指責德黑蘭當局的敵人。衛生部長說，這些女孩遭受「輕度毒素」攻擊，一些政治人物認為，這些女孩可能是遭反對女孩受教育的強硬伊斯蘭主義團體鎖定為目標。內政部長說，調查人員找到「可疑的樣本」，正在研究中。