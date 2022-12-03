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世衛：全球9成人口具免疫 但未到新冠疫情結束

中央社日內瓦2日即時報導
世衛秘書長譚德塞說，現在還不到防疫鬆懈的時候。圖為他11月15日出席G20峰會。（路透）
世衛秘書長譚德塞說，現在還不到防疫鬆懈的時候。圖為他11月15日出席G20峰會。（路透）

世界衛生組織今天估計，全球現在有90%的人口對COVID-19具一定程度抵抗力，但還不到能宣告疫情緊急階段結束。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，防疫鬆懈讓新變異株有機可趁，進而將取代全球流行的Omicron。

譚德塞說：「世衛估計，全球現在至少有90%的人口對SARS-CoV-2病毒有一定程度免疫力，原因是先前染疫過或接種過疫苗。」

他告訴媒體：「距離能夠說『這場疫情的緊急階段已經結束』又更近了，但時機還沒到。」

「因為監控、採檢、基因定序與疫苗接種鬆懈，持續為可能造成大量死亡的新高關注變異株創造完美條件。」

譚德塞指出，上週是世衛宣布Omicron為COVID-19疫情高關注變異株屆滿一週年。Omicron現身後席捲全球，傳染力比前一變異株Delta更強。

譚德塞說，現在有500多種傳染性高的Omicron子系流竄，這些變異株都能輕易避開體內增強的免疫系統，即便引發的病情往往不如先前的變異株嚴重。

各國向世衛通報的死亡病例累計達660萬例，確診病例累計達6億4000萬例，但世衛表示這數據被大幅低估，沒有反映出真實病例數。

譚德塞說，上週記錄到8500多人感染COVID-19死亡，「隨著疫情邁入第3年，我們已經有那麼多工具可以預防感染與拯救性命，這樣的數字無法令人接受」。

譚德塞 世衛 疫情

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