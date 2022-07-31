紐西蘭7/31起全面開放邊境 日本疫情延燒百萬人確診隔離

日本新冠疫情繼續反彈，東京銀座百貨公司獅子雕像也被戴上口罩。（美聯社）

隨著新冠疫情 趨緩，曾是防疫資優生的紐西蘭政府宣布，7月31日起全面開放邊境，比原訂時間提早兩個月。而前陣子疫情趨緩的日本 則出現反彈，27日至30日連續4天單日確診突破20萬。

CNBC報導，根據紐西蘭衛生部，除了紐西蘭公民、住在當地的澳洲 人以外，入境旅客必須出示完整接種疫，電子和紙本疫苗接種證書皆可接受。入境旅客不用提供PCR陰性報告，也不用隔離，但須在抵達日、入境第5或第6天進行快篩。目前紐西蘭在戶外不用戴口罩，但在博物館、超市或商店等室內場所需要戴口罩。

位在紐西蘭北島奧克蘭的旅行社Navigate Travel表示，目前旅遊、活動和住宿的價格與疫情前的價格相同，甚至更便宜。紐西蘭旅遊局亞洲總經理瓦菲巴克（Gregg Wafelbakker）表示，自宣布國境將全面開放以來，前往紐西蘭的國際航班搜尋量比疫情前增加39％，但目前大部分是澳洲旅客，亞洲觀光客需求依然很低。

另據日媒報導，厚生勞動省29日數據顯示，全國確診居家隔離的人數首次破百萬，高達109萬8671人，顯示第七波疫情蔓延，與上周的61.2萬居家隔離相比大幅增加。

日本27日至30日連續4天單日確診突破20萬，28日更創下單日23.3萬的最高紀錄。

日本將迎來盂蘭盆節假期，東京都知事小池百合子呼籲民眾盡量不要跨縣旅遊，「8月21日之前是『保護自己及重要的人的特別時期』」。

另外，厚勞省表示，受新冠疫情影響，日本男女的人均壽命均出現十年來的首次下降。與去年相比，2021年民眾平均壽命，女性為87.57歲，減少0.14歲，男性為81.47歲。減少0.09歲。