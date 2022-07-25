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泰猴痘患者潛逃 柬埔寨落網送醫

編譯中心／綜合24日電
柬埔寨衛生部表示，一名感染猴痘，成為泰國首起病例的奈及利亞男子，在逃出泰國後，已在柬埔寨金邊被人發現，目前已被送進醫院。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（美聯社）
柬埔寨衛生部表示，一名感染猴痘，成為泰國首起病例的奈及利亞男子，在逃出泰國後，已在柬埔寨金邊被人發現，目前已被送進醫院。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（美聯社）

柬埔寨衛生部表示，一名感染猴痘，成為泰國首起病例的奈及利亞男子，在逃出泰國後，已在柬埔寨金邊（Phnom Penh）被人發現，目前已被送進醫院。

中央社引述法新社報導，就在同一天，世界衛生組織（WHO）官員在日內瓦宣布猴痘為全球公共衛生緊急事件。

泰國方面指出，這名27歲奈及利亞籍男子是18日在度假勝地普吉島（Phuket）確診猴痘，且他的泰國觀光簽證已經過期。

泰國衛生官員表示，這名男子在普吉島期間曾到過兩處娛樂場所，目前有142人正在接受病毒篩檢。官員補充道，這名男子也曾與一名女性在沒有採取防護措施的情況下發生性關係。

而在確診感染猴痘之後，這名男子逃離他在普吉島的下榻處、關掉手機，不回覆警方或衛生單位工作人員的訊息。

最後是柬埔寨警方在金邊的旅館發現這名奈及利亞男子下落，並將他送到高棉蘇聯友誼醫院（Khmer Soviet Friendship Hospital）接受治療。

猴痘是西非和中非的地方性流行病。美國疾病管制暨預防中心（CDC）本周公布的統計數據顯示，5月初以來，在原本已是地方性流行病的國家以外，有74國的1萬6800多人感染猴痘。

猴痘 泰國 觀光

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