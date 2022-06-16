我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

英研究：染Omicron後免疫力不會大增

編譯中心／綜合15日電
這份由倫敦帝國學院進行的研究發現，感染Omicron病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力增強效果欠佳。（路透資料照片）
這份由倫敦帝國學院進行的研究發現，感染Omicron病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力增強效果欠佳。（路透資料照片）

一份刊登在知名期刊「科學」的最新研究顯示，感染Omicron病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力增強效果欠佳，即便是已接種三劑新冠疫苗者也是如此。

一般認為，曾感染新冠病毒的人，自然免疫力便會提高，體內的免疫機制更有辦法辨識遇過的變種病毒，未來便能抵禦再次感染的風險。然而，這份由倫敦帝國學院主持的研究發現並非如此。

對那些打過三劑疫苗、先前沒感染其他新冠病毒的人來說，感染Omicron病毒後，在對抗Alpha病毒、Beta病毒、Delta病毒等先前的變種病毒與原始病毒株時，體內所產生的免疫力比對抗Omicron病毒強。至於在第一波疫情確診過，後來又染上Omicron病毒的人，免疫力幾乎不見增強。

根據該研究團隊的說法，他們的發現有助解釋為何「突破性感染」、重複感染是Omicron病毒成為主要流行病毒株時的常態。

另據德國之聲報導，隨著德國放寬防疫政策，現階段的新增確診數與住院人數比過去2年同期都還要高，衛生專家與政府官員預測，秋冬恐再爆發新一波疫情。然而德國媒體卻直言，「又有誰在乎呢？」

因為時隔2年重獲自由的德國人擠爆了當地酒吧、餐廳，各旅遊景點也充滿人潮。德國政府考慮是否推行第4劑疫苗接種。

此外，加拿大官員14日表示，要求國內與出境旅客以及聯邦機關和交通機構職員接種新冠疫苗的規定，將自下周起暫停實施。然而，民眾搭乘飛機與火車時仍需佩帶口罩。

這份由倫敦帝國學院進行的研究發現，感染Omicron病毒後，再次遭遇此病毒時，體...
這份由倫敦帝國學院進行的研究發現，感染Omicron病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力增強效果欠佳。（美聯社）

德國 Omicron 疫苗

上一則

日圓跌跌不休 日貨萬物齊漲

下一則

1漢堡＋2薯條 俄羅斯版麥當勞新標誌

延伸閱讀

沒「無敵星星」 研究：染Omicron後免疫力增強效果不佳

沒「無敵星星」 研究：染Omicron後免疫力增強效果不佳
Omicron新變種 讓洛縣確診激增74%

Omicron新變種 讓洛縣確診激增74%
奇異果連皮吃更營養 3種「報廢食材」可提升免疫力

奇異果連皮吃更營養 3種「報廢食材」可提升免疫力
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚