英研究：染Omicron後免疫力不會大增

這份由倫敦帝國學院進行的研究發現，感染Omicron病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力增強效果欠佳。（路透資料照片）

一份刊登在知名期刊「科學」的最新研究顯示，感染Omicron 病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力增強效果欠佳，即便是已接種三劑新冠疫苗 者也是如此。

一般認為，曾感染新冠病毒的人，自然免疫力便會提高，體內的免疫機制更有辦法辨識遇過的變種病毒，未來便能抵禦再次感染的風險。然而，這份由倫敦帝國學院主持的研究發現並非如此。

對那些打過三劑疫苗、先前沒感染其他新冠病毒的人來說，感染Omicron病毒後，在對抗Alpha病毒、Beta病毒、Delta病毒等先前的變種病毒與原始病毒株時，體內所產生的免疫力比對抗Omicron病毒強。至於在第一波疫情確診過，後來又染上Omicron病毒的人，免疫力幾乎不見增強。

根據該研究團隊的說法，他們的發現有助解釋為何「突破性感染」、重複感染是Omicron病毒成為主要流行病毒株時的常態。

另據德國 之聲報導，隨著德國放寬防疫政策，現階段的新增確診數與住院人數比過去2年同期都還要高，衛生專家與政府官員預測，秋冬恐再爆發新一波疫情。然而德國媒體卻直言，「又有誰在乎呢？」

因為時隔2年重獲自由的德國人擠爆了當地酒吧、餐廳，各旅遊景點也充滿人潮。德國政府考慮是否推行第4劑疫苗接種。

此外，加拿大官員14日表示，要求國內與出境旅客以及聯邦機關和交通機構職員接種新冠疫苗的規定，將自下周起暫停實施。然而，民眾搭乘飛機與火車時仍需佩帶口罩。