金正恩壓力肥？北韓抗疫半年單日確診小降

北韓領導人金正恩去年底主持黨內會議，臉型明顯比過去消瘦。到了今年4月（圖），疑似因政務壓力，臉部和頸部又胖回來了。（美聯社）

韓聯社報導，北韓 朝中社29日援引國家緊急防疫司令部數據指出，北韓過去24小時通報新增8萬9500例發燒病例。這是北韓12日承認國內新冠疫情 爆發以來，單日新增病例連續2天低於10萬例。北韓領導人金正恩 29日召開防疫會議，討論針對疫情趨緩放寬防疫政策。

報導說，金正恩在會中，「針對全國疫情受控和改善情況作出正面評估，並且討論繼續穩定和改善整體防疫形勢等問題」。

北韓連續兩天通報新增病患低於10萬例，疫情比十多天前的單日近40萬例顯著下降。

自從本月宣布國家進入緊急狀態、全國進行防疫封鎖以來，外界一直憂心北韓缺乏疫苗、醫療用品和食物。朝中社報導，北韓全境已致力提升防疫措施，包括審查抗病毒藥物、設置檢疫場所等。

另一方面，韓聯社報導，北韓領導人金正恩近半年來面臨疫情等各種壓力，一度成功減重的他開始復胖，似乎恢復至減肥前狀態。

北韓領導人金正恩去年底主持黨內會議（圖），臉型明顯比過去消瘦。到了今年4月，疑似因政務壓力，臉部和頸部又胖回來了。（Getty Images）

報導指出，對比去年12月跟近來北韓公開的多張照片後發現，金正恩體態變化十分明顯。北韓領導人的體重是體現其健康狀況的重要指標之一，在一定程度上攸關北韓政權的穩定度，因此南韓情報部門始終密切關注北韓領導人的體重變化。

分析認為，由於北韓今年先後舉辦金正恩父親金正日80歲冥誕、爺爺金日成110歲冥誕、建軍90周年等紀念活動，金正恩或因此感到壓力，導致體重增加，尤其是今年4月底發生新冠疫情，施政壓力到達頂峰。

首爾北韓大學院大學教授金聖敬說，任何國家領袖都會因疫情防控感到壓力，金正恩近期飽受壓力是不爭的事實。