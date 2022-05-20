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北韓爆發疫情8天達224萬發燒、65死 歐洲3國驚現猴痘病毒

編譯徐榆涵、張君堯／綜合19日電
北韓20日再新增逾26萬例疑似確診病例。路透
北韓20日再新增逾26萬例疑似確診病例。路透

北韓疫情持續延燒，20日再新增逾26萬例疑似確診病例，距離境內首次爆出首例確診病例才過8天時間，累計總發燒病例已超過200萬例，另外新增兩人死亡，累計65死。

韓聯社援引北韓官媒朝中社報導，國家緊急防疫司令部表示，18日下午6時至19日下午6時，全境新增超過26萬3370例發燒、2例死亡。目前北韓4月下旬以來的發燒總病例數已超過224萬例，其中超過148萬人已完全康復，至少還有75萬4810人正在接受治療。

另據英國衛報報導，23人出現疑似症狀後，西班牙衛生當局發布可能爆發「猴痘」（Monkeypox）的警報，該病毒同時還在英國和葡萄牙被發現。

西班牙衛生部警告說，雖然馬德里地區疑似感染的患者都尚未得到確認，但當局已在全國發布警報。馬德里地區衛生部門表示，國家微生物學中心正在對疑似病例進行分析以獲得明確診斷。

聲明中提到「一般而言，猴痘是通過呼吸道傳播的，但這23例疑似病例的特徵指向性交過程中通過體液傳播，相關人員目前情況良好、正在家中隔離，但仍會密切關注以防他們需要住院治療」。西班牙衛生緊急情況中心負責人西蒙也表示，雖然猴痘不太可能顯著傳播，但風險「不能排除」。

在23人出現與病毒感染相符的症狀後，西班牙衛生當局發布可能爆發「猴痘」的警報，該...
在23人出現與病毒感染相符的症狀後，西班牙衛生當局發布可能爆發「猴痘」的警報，該病毒同時還在英國和葡萄牙被發現。（路透）

除了西班牙，葡萄牙當局也已確認5起猴痘病例，並正調查另外15起疑似病例。葡萄牙衛生部在18日的一份聲明中指出「在里斯本和塔霍河谷地區發現的疑似病例涉及的症狀皆包括潰瘍性病變的男性。英國也報告類似潰瘍性病變病例，證實感染猴痘病毒，我們正在與歐洲機構一起監測國家層面情況」。

猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛和淋巴結腫大，看起來像水痘或梅毒的皮疹也可能從皮膚表層出現並擴散到身體的其他部位，包括生殖器。

猴痘 北韓 英國

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