入境免隔離 星韓機場現人龍 星馬長堤車流重現

旅客1日抵達新加坡樟宜國際機場。（Getty Images）

新加坡 1日起擴大開放邊境 ，允許來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種COVID-19疫苗，入境後免隔離、免檢測。星馬也擴大對彼此陸路邊境開放，新柔長堤 車流重現。星國上月31日新增5605人確診。

新加坡去年9月開始推行「疫苗接種者旅遊通道」，1日起轉型為「疫苗接種者旅遊架構」。在此架構下，新加坡將所有國家及地區畫分為「一般旅遊」及「限制旅遊」兩種類別。來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種，入境星國後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測；不過經由海、空入境者，仍須出示出發前兩天內的檢測陰性證明。

另一方面，緊鄰新加坡的馬來西亞近期疫情也保持穩定，星馬兩國決定擴大對彼此邊境開放。星媒報導，連接星馬的新柔長堤與第二通道經歷2年的寂靜後，凌晨開始重現往日車水馬龍的景象，許多汽車迫不急待從新加坡這頭奔向長堤的另一邊，也有人選擇用步行的方式越過長堤。

此外，南韓3月21日起開放完整接種的旅客入境免隔離，讓南韓民眾掀起一波報復性出國旅遊潮，仁川機場出境大廳出現久違的大排長龍景象，旅行社表示，預訂行程人數比起隔離令取消前增加最高450%，機位一票難求，有些票價甚至漲了1倍。

南韓政府1日宣布自4日起進一步放寬私人聚會人數上限及店家營業時間，若未來2周內重症及病歿人數明顯減緩，將考慮全面鬆綁除室內義務配戴口罩外的所有社交距離規範。南韓在兩周前達到62萬多例新高紀錄後，單日確診數多維持在20至40萬例左右。

另據日本TBS報導，日本內閣官房長官松野博一1日宣布，為了妥善應對日本民眾及外國留學生等返日需求，本月10日起每日入境人數上限將從7000人增至萬人。松野也說，之後會綜合考慮國內外疫情、各國邊境管制和日本民眾及外國留學生等返日需求，逐步提升每日入境人數上限。