世衛預測疫情3走向 重症可能減少 最糟須防1狀況

加拿大疫情在3月後轉趨緩和，但隨著防疫措施鬆綁，已經出現第6波感染潮。(新華社)

世界衛生組織（WHO）3月30日說明2022年新冠疫情 的三種可能演變狀況，可能性最高的是重症減少，而最壞情況則是出現毒性更強的新變異株。此外，本來疫情已趨緩合的加拿大，因解封太快，近日爆出第6波疫情。

新冠疫情全球大流行已邁入第3年，大家都很關心疫情何時能結束。世衛秘書長譚德塞 表示：「據我們所知，今年最可能出現的情況是病毒持續演化，但因接種和染疫經歷使大眾免疫力增強，以致感染後的症狀嚴重性逐漸減輕。」

另一方面，比Omicron更危險的「高關注變異株」（variant of concern）也可能即將出現。

譚德塞說：「最壞情況是出現一種毒性更強的高傳染性變異株，在這種新的威脅下，大家對抗重症和死亡的保護力，無論是來自疫苗 接種或染疫經歷，都將迅速減弱。」

譚德塞指出，一旦出現這種狀況，必須針對現有疫苗進行重大調整，並確保重症風險最高的族群都能接種疫苗。

他說：「至於在第3種、也是最好情況下，可能會出現嚴重性較低的變異病毒，因此民眾也不需要接種追加劑或更新配方的疫苗。」

世衛專家范科霍芙也表示，儘管疫情已邁入第3年，新冠病毒「後勁仍強」。據世衛接獲的通報，截至上週末，全球累計已有4億7900萬人以上確診、逾600萬人死亡。

此外，3月以來疫情已趨緩和的加拿大，隨著各省市相繼撤銷防疫管制，加上亞變種BA.2來襲，安大略和魁北克已率先出現新冠第6波，而且這一波將會傳播到全國各地。

專家指出，BA.2是數個省份的主要染疫病毒，加上公共管制措施全面放鬆，疫情反彈是無可避免。卑詩大學傳染病專家巴赫表示，東岸的病例上升正如過往一樣較西岸迅速，防疫限制解除得太快是最主要原因。數個省份的疫情正呈上升趨勢，包括魁省、安省、阿爾伯塔省和卑詩省。