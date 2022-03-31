預測今年疫情…世衛提出「3種狀況」 可能走向輕症化

世界衛生組織（WHO）說明2022年新冠疫情的3種可能演變狀況，可能性最高的是重症減少，而最壞情況則是出現毒性更強的新變異株。 路透

世界衛生組織（WHO）今天說明2022年 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的3種可能演變狀況，可能性最高的是重症減少，而最壞情況則是出現毒性更強的新變異株。

COVID-19全球大流行已邁入第3年。世衛 秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「據我們所知，今年最可能出現的情況是病毒持續演化，但因接種和染疫經歷使大眾免疫力增強，以致感染後的症狀嚴重性逐漸減輕。」

另一方面，比Omicron更危險的「高關注變異株」（variant of concern）也可能即將出現。譚德塞說：「最壞情況是出現一種毒性更強的高傳染性變異株，在這種新的威脅下，大家對抗重症和死亡的保護力，無論是來自疫苗 接種或染疫經歷，都將迅速減弱。」

譚德塞指出，一旦出現這種狀況，必須針對現有疫苗進行重大調整，並確保重症風險最高的族群都能接種疫苗。

他說：「至於在第3種、也是最好情況下，可能會出現嚴重性較低的變異病毒，因此民眾也不需要接種追加劑或更新配方的疫苗。」

世衛今天並發布第3版COVID-19戰略預備、準備和應對方案（Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan）。譚德塞稱，希望這是世衛制定的最後一個此類方案。

世衛專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，儘管疫情已邁入第3年，COVID-19病毒「後勁仍強」。

據世衛接獲的通報，截至上週末，全球累計已有4億7900萬人以上確診、逾600萬人死亡。世衛坦言，實際病故人數可能較這項數字高出數倍。