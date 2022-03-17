加拿大4月起防疫鬆綁 完全接種旅客入境前免交檢測

已完全接種新冠疫苗的人士從4月1日起入境加拿大時，將不再需要提供病毒檢測報告。（路透）

已完全接種新冠疫苗 的人士從4月1日起入境加拿大 時，將不再需要提供病毒檢測 報告。加拿大政府3月17日宣布上述進一步放寬入境防疫限令的新舉措。不過，任何入境人員屆時仍有可能需要隨機抽檢，進行病毒分子測試。在等候抽檢結果期間，旅客不需要隔離。

加衛生部長杜克洛斯表示，隨著疫苗接種水平和醫療系統能力的提高，當局將繼續考慮進一步放寬入境防疫措施。旅遊部長博瓦松諾表示，加拿大的重啟開放可令其經濟、就業者和旅遊業受益。

加政府已從2月底開始放寬多項入境防疫措施，由此開啟分階段放寬旅行限令的步驟。旅客可持快速抗原檢測而非核酸（PCR）檢測結果入境，已全劑量接種疫苗的入境旅客也不用接受強制檢測。未全劑量接種的旅客，仍需隔離14天，並在入境時和第8天接受檢測。加政府近期還公佈了今春恢復郵輪旅遊的相關措施。

加拿大多個地方政府近來也在逐步放寬公共防疫限制措施。累計病例數居全國之冠的安大略省將從3月21日起取消學校和大部分公共場所的強制佩戴口罩令。其他多個省份也已經或準備取消口罩令、取消疫苗接種憑證的使用，放寬或取消公共場所人數限制等。

不過，安大略省疫情科學咨詢組17日公布的一項流行病學模型顯示，在 Omicron的BA.2亞型變異株的推動下，該省的疫情仍有反彈跡象，預計醫院重症監護病房的入住病例數將在5月分較現在增加三分之一。

加衛生部17日授權美國藥企莫德納公司的新冠疫苗（市場名稱為Spikevax）可用於6至11歲兒童，注射劑量為12歲以上人群的一半。這是加官方批准用於低年齡段的第二款新冠疫苗。

此前，輝瑞疫苗已率先獲批用於5至11歲兒童群體。

目前加拿大累計報告病例數近338萬例，死亡逾3.7萬例，尚有超過11.5萬例活躍病例。加拿大最近7天的日均檢測陽性率為13.4%，較上周有所回昇。全國總人口中的近85%已至少接種一劑新冠疫苗，約81%實現全劑量接種。