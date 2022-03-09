牛津研究：新冠加速大腦退化10年 輕症也未倖免

英國 牛津大學的最新研究顯示，新冠肺炎 可令患者腦部出現異常變化，包括管理記憶區域的灰質減少和組織受損，並會加速大腦退化，程度最高相當於大腦老化了十年；即使只有輕微症狀，腦退化速度也比沒染疫過的人還快。這是第一個掃描人們染疫前後腦部影像的研究，神經內科專家認為極具參考價值。該研究日前刊登於著名科學期刊「自然」。

研究對象為英國生物樣本庫的785名人士，年齡介於51歲至81歲，其中401人在2020年3月至2021年4月之間確診，只有15名患者重症需入院。牛津大學研究團隊檢視患者染疫前和染疫4個半月後的腦部影像，發現患者會失去較多腦部灰質。

領導研究的牛津大學神經科學助理教授杜奧說，人類隨著年齡增長，每年都會損失少量大腦灰質，以管理記憶的部位來說，每年流失量介乎0.2%至0.3%。但在這次研究中，患者在3年間失去額外的0.2%至2%灰質，涉及腦部多個位置，但主要與嗅覺相關，部分腦部位置亦較未曾染疫者出現較多組織損傷。

杜奧表示，「即使只有輕微症狀，但仍對大腦產生明顯異常，令我們感到驚訝。」

研究人員同時對患者展開認知測試，發現他們的注意力和效率在進行複雜工作時明顯下降，例如需更多時間將紙上不同英文字母 和數字串連起來，反映他們的集中力、處理速度及其他技能較弱。