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英國回歸正常？強生宣布2周內「解除所有防疫限制」

編譯張君堯／即時報導
英國首相強生宣布，所有新冠疫情法規、包括篩檢呈陽性後須隔離的防疫規定，都將在2周內解除。(路透)
英國首相強生宣布，所有新冠疫情法規、包括篩檢呈陽性後須隔離的防疫規定，都將在2周內解除。(路透)

英國首相強生（Boris Johnson）宣布，所有新冠疫情法規、包括篩檢呈陽性後須隔離的防疫規定，都將在2周內解除。

「衛報」報導，這項計畫原定在3月24日實行，不過強森9日向下議院表示「將在2周內就實施」，並強調這一變化象徵「英國人民的辛勤工作正在得到回報」，還補充說「如果當前令人鼓舞的數據持續下去，將確保所有國內法規結束」。

不過此舉引發部分科學家提出警告，表示「強生冒著發出『疫情已經結束』的信號的風險」。工會也認為若在2周內廢除所有法規「走得太遠、太早」。教學工會「學校和大學領導者協會」（Association of School and College Leaders）也提出擔憂，表示這項措施「沒有任何事先溝通或討論」。

代表許多教育和衛生人員的「公共服務聯盟」（Unison）負責人麥卡尼（Christina McAnea）表示「有鑑於校園的普遍感染以及全英國每天仍有近7萬例陽性篩檢結果，此舉似乎為時過早，每個人都想恢復正常，但新冠病毒的風險並沒有消失」。

此外，聖安德魯斯大學社會心理學教授賴謝爾（Stephen Reicher）也指出，強生的舉動可能會影響正在進行的新冠病毒疫苗接種計畫等工作，他表示「針對風險的認知至關重要，如果人們認為沒有必要做某件事，無論如何敦促他們，他們都不會去做」。

英國 疫情 篩檢

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