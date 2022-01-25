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澳洲2周暴增118萬例 南韓單日確診創新高星春節後恐迎疫情高峰

編譯中心／綜合24日電
由於大量運輸工人需要在家隔離而缺勤，物資無法運往澳洲各地，全國供應鏈出現危機。澳洲許多超市甚至出現了無貨可賣的情況，圖為雪梨一間超市貨架空空如也。（歐新社）
由於大量運輸工人需要在家隔離而缺勤，物資無法運往澳洲各地，全國供應鏈出現危機。澳洲許多超市甚至出現了無貨可賣的情況，圖為雪梨一間超市貨架空空如也。（歐新社）

Omicron變種病毒在全球肆虐，澳洲截至24日累計確診超過168萬，光是本月10日到23日的2周內就新增118萬；韓國單日確診人數新增8571例，創下新高紀錄；日本新增2萬2374例確診，已有327間托兒所因疫情休園，創新高。新加坡23日新增3496例確診，比前一天高出逾4成，衛生部預計，未來數周確診病例料將激增，可能在農曆新年前後達到高峰。

澳洲24日新增4萬681例、58人不治，大部分發生在人口最多的新南威爾斯、維多利亞省和昆士蘭省。大部分省政府重新實施社交限制和強制口罩令等。

澳洲民眾21日黃金海岸大學醫院一個新冠檢測中心受檢。（歐新社）
澳洲民眾21日黃金海岸大學醫院一個新冠檢測中心受檢。（歐新社）

此外，由於大量運輸工人居家隔離，全國供應鏈出現危機，澳洲許多超市貨價一空，居民需要跨區購買物資。同時，居家快篩的RAT試劑一劑難求，民眾需要到檢測站進行傳統的PCR檢測，導致各地的檢測站大排長龍。

韓聯社報導，Omicron變異株已成為南韓主要變異株，截至24日，南韓單日新增確診連續4天超過7000例，專家認為，韓國單日確診人數可能在未來一週內突破一萬例，當局將逐步啟動新應對體制，總統文在寅要求人們在春節假期戴上口罩、接種疫苗並避免外出。

日本24日全境新增確診2萬2374例，較前幾天低，但東京24日新增8503例，比上周一增加超過兩倍，創下周一新高。目前已有27個都道府縣共327間托兒所因疫情休園，創新高紀錄。目前16都縣正實施「防止蔓延等重點措施」，日本政府規劃擴大納入大阪、北海道等18道府縣，總計共34地，預計實施至2月20日。

新加坡當局警告，未來數周確診將激增，可能日增1萬至1.5萬例。但當局並未收緊春節聚會的防疫措施，民眾仍可以在餐廳內用，一桌最多5人，不少餐廳表示年夜飯訂位已滿。

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