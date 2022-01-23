我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新研究：感染新冠病毒可能會影響男性生育力

加州迪士尼春節慶典登場 呈現「與病毒共處」景象

繼新冠疫苗後 南韓也拚當全球新冠藥物生產重鎮

編譯王巧文／綜合外電
南韓致力成為新冠疫苗生產大國，多家本土藥廠受託生產新冠疫苗和其他療法，如今也將供應平價版的新冠口服藥molnupiravir。路透
南韓致力成為新冠疫苗生產大國，多家本土藥廠受託生產新冠疫苗和其他療法，如今也將供應平價版的新冠口服藥molnupiravir。路透

繼接獲新冠疫苗代工訂單後，Celltrion、Dongbang等南韓製藥廠已陸續取得生產平價版新冠口服藥的訂單，持續朝讓南韓成為全球新冠藥品生產重鎮的目標邁進。

南韓衛生福利部宣布，聯合國支持的藥品專利共享機構（MPP），已挑選韓美製藥（Hanmi）、Celltrion、Dongbang等藥廠，生產默沙東的平價版新冠口服藥「molnupiravir」，為105個低所得國家供應藥物。出現早期染疫症狀的患者，molnupiravir能降低住院率50%。

根據授權協議，韓美製藥將生產平價版molnupiravir的原料藥和成品，Dongbang只製造原料藥，Celltrion集團旗下Celltrion則生產成品，再由Celltrion Healthcare銷售到海外。

衛福部表示，最新協議證明了南韓藥廠在藥物品質管理與生產技術方面，具備卓越能力。如今南韓藥廠不僅生產新冠疫苗，也製造新冠藥物。

目前SK生物科學為美國生技業者諾瓦瓦克斯（Novavax）生產新冠疫苗原料藥。韓美製藥則將生產印度國產新冠疫苗「ZyCoV-D」。

三星生物製劑去年5月也與美國新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）簽署授權協議，在南韓製造疫苗。三星生物製劑也為英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）代工，生產抗體雞尾酒藥物「AZD7442」。

疫苗 南韓 三星

上一則

遭英國指控企圖在基輔安插親俄領袖 俄羅斯稱造謠

延伸閱讀

文在寅新年禮盒「圖案似竹島」 觸動日韓領土爭議

文在寅新年禮盒「圖案似竹島」 觸動日韓領土爭議
台棒球返世界第2 超越南韓平史上最佳

台棒球返世界第2 超越南韓平史上最佳
南韓出手穩定物價 過年前增加牛豬肉供應50%

南韓出手穩定物價 過年前增加牛豬肉供應50%
「魷魚遊戲宇宙」要來了？Netflix證實：會拍第2季

「魷魚遊戲宇宙」要來了？Netflix證實：會拍第2季

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道
CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非

CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非
紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭
什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作