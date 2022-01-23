繼新冠疫苗後 南韓也拚當全球新冠藥物生產重鎮
繼接獲新冠疫苗代工訂單後，Celltrion、Dongbang等南韓製藥廠已陸續取得生產平價版新冠口服藥的訂單，持續朝讓南韓成為全球新冠藥品生產重鎮的目標邁進。
南韓衛生福利部宣布，聯合國支持的藥品專利共享機構（MPP），已挑選韓美製藥（Hanmi）、Celltrion、Dongbang等藥廠，生產默沙東的平價版新冠口服藥「molnupiravir」，為105個低所得國家供應藥物。出現早期染疫症狀的患者，molnupiravir能降低住院率50%。
根據授權協議，韓美製藥將生產平價版molnupiravir的原料藥和成品，Dongbang只製造原料藥，Celltrion集團旗下Celltrion則生產成品，再由Celltrion Healthcare銷售到海外。
衛福部表示，最新協議證明了南韓藥廠在藥物品質管理與生產技術方面，具備卓越能力。如今南韓藥廠不僅生產新冠疫苗，也製造新冠藥物。
目前SK生物科學為美國生技業者諾瓦瓦克斯（Novavax）生產新冠疫苗原料藥。韓美製藥則將生產印度國產新冠疫苗「ZyCoV-D」。
三星生物製劑去年5月也與美國新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）簽署授權協議，在南韓製造疫苗。三星生物製劑也為英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）代工，生產抗體雞尾酒藥物「AZD7442」。
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