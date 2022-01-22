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日確診爆表 新增近5萬例 統計數字衝上天花板

編譯中心／綜合21日電
日本確診個案暴增，東京品川區保健所19日的手繪統計圖表畫上天花板。（翻拍自NHK畫面）
日本確診個案暴增，東京品川區保健所19日的手繪統計圖表畫上天花板。（翻拍自NHK畫面）

日本21日新增確診達4萬9854例，連續4天創新高。據日本NHK電視台19日放映新聞畫面，東京品川區保健所的人工病例統計圖表已經「爆表」，手繪柱狀圖從牆壁一直蔓延至天花板。

因應迅速擴散的疫情，「防止蔓延等重點措施」預計將擴大至28個都道府縣，超過日本一半區域。厚生勞動省21日批准5至11歲兒童，接種輝瑞新冠疫苗。

共同社報導，東京都21日新增確診9699例、大阪府6254例、愛知縣3187例、北海道1644例等，有20個以上都道府縣都創新高紀錄。厚生勞動省表示，全境重症患者新增117例，達到404例；有必要住院治療者也新增超過3萬例，醫療負荷持續增高。

Omicron已讓全球防疫陣腳大亂，英國公衛專家調查發現，Omicron還有亞變種，被稱為「Omicron's sister」（Omicron的妹妹），其實在去年12月初Omicron開始散播後不久，就已經出現。英國衛生安全局UKHSA將正式宣布調查結果。

Omicron的亞變種目前感染案例不多，但可能更具感染力，且PCR檢測更難發現。好消息是目前沒有證據其致病程度會更嚴重。

零疫情淨土的太平洋島國吉里巴斯昨天宣布，下周一（24日）起全國封鎖。吉里巴斯睽違10個月開放國際班機後，14日一架斐濟班機上有三分之二旅客確診，帶往隔離中心隔離，18日卻傳出一名隔離中心的保全確診，20日他居住的社區新增2例，當局判定已發生社區感染。

另外，南非比勒陀利亞大學一項研究發現，當地一個動物園內的獅子，曾從動物園管理人員身上感染新冠病毒，連續超過三周出現病症，症狀一度嚴重，病毒檢測呈陽性長達七周。研究團隊指出，需警惕病毒在野生動物之間傳播，甚至可能在動物身上出現變異，並重新感染人類。

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