樣本污染？不只一國案例？Deltacron變異株引全球恐慌

賽普勒斯醫務人員2日在首都尼柯希亞幫5歲至11歲的兒童接種第一劑新冠疫苗。（Getty Images）

近日一名賽普勒斯科學家主張發現一種結合Delta和Omicron 的新變異株「Deltacron」，引發全球恐慌。但隨後有科學家提出質疑，認為所謂新變異株是樣本污染的結果；賽普勒斯研究團隊則反駁這個說法。

英國 倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克8日表示，Omicron出現的時間還不足以和其他變種混合產生新毒株，而且所謂「新毒株」的基因序列也不像是進化出來的病毒。世衛 （WHO）新冠病毒專家庫帕利也認為Deltacron不是真實存在，而可能是實驗室污染的結果。

賽普勒斯民眾4日在首都尼柯希亞一座疫苗接種中心前排隊，等待接種第三劑疫苗。（Getty Images）

對此，通報發現Deltacron的賽普勒斯大學生物科學教授科斯特里基斯澄清，實驗過程並不存在樣本污染。他說，在染疫住院的病患中，感染Deltacron的比率明顯高於其他人，因此排除這種新變異株是實驗室污染的假設。

他並表示，這些案例並非單一事件，樣本在不只一個國家進行了多次測序，至少有一個來自以色列的定序存在全球資料庫中，展示了Deltacron的基因遺傳特徵。賽普勒斯衛生部長9日表示，更多細節將在本周的記者會出爐。