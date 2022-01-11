英相又被抓違規群聚 封城時竟邀40幕僚官邸開派對

英國首相強生違規群聚連環爆。（Getty Images）

英國 首相強生近期接連被爆違反防疫 規定，繼爆料他前年和妻子、幕僚等數十人違規在花園開派對後，又有媒體指出，強生同年5月20日於官邸舉辦「自帶酒水」的派對，據稱當時有大約40人在場，再度引發外界砲轟。

英國獨立電視台ITV引述一封外洩的電子郵件報導，2020年5月英國正經歷第一次封城 ，限制不同家庭間的社交活動，只限兩人在戶外空間；然而強生幕僚卻獲邀參加一場派對，派對地點在唐寧街首相官邸，並要求自備酒水。

據悉，這封外洩郵件，是首相的首席私人秘書雷諾茲在2020年5月20日向唐寧街的100多名員工發送。當時約有40名幕僚參加派對，強生夫婦也出席。

反對黨工黨批評強生無視於自己制定的規則。首相強生辦公室拒絕對新聞報導做出評論，

強生昨天被媒體提問時也則拒絕回應，還轉移話題，稱這是政府官員要調查的。官員正在調查過去兩年來，政府部門在封城期間，疑似違規舉行了至少五場聚會的指控。

事實上，先前就有媒體報導指出，強生在2020年5月15日在唐寧街進行違反防疫規定的聚會，有照片顯示強生帶著妻子及剛出生的孩子，與多達17名工作人員在唐寧街花園裡喝酒及聊天，且這些人明顯沒有保持社交距離。但在同一天稍早，衛生部長漢考克才剛召開記者會對外宣布，要求民眾遵守防疫規定。