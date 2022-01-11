我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

英相又被抓違規群聚 封城時竟邀40幕僚官邸開派對

編譯中心／綜合10日電
英國首相強生違規群聚連環爆。（Getty Images）
英國首相強生違規群聚連環爆。（Getty Images）

英國首相強生近期接連被爆違反防疫規定，繼爆料他前年和妻子、幕僚等數十人違規在花園開派對後，又有媒體指出，強生同年5月20日於官邸舉辦「自帶酒水」的派對，據稱當時有大約40人在場，再度引發外界砲轟。

英國獨立電視台ITV引述一封外洩的電子郵件報導，2020年5月英國正經歷第一次封城，限制不同家庭間的社交活動，只限兩人在戶外空間；然而強生幕僚卻獲邀參加一場派對，派對地點在唐寧街首相官邸，並要求自備酒水。

據悉，這封外洩郵件，是首相的首席私人秘書雷諾茲在2020年5月20日向唐寧街的100多名員工發送。當時約有40名幕僚參加派對，強生夫婦也出席。

反對黨工黨批評強生無視於自己制定的規則。首相強生辦公室拒絕對新聞報導做出評論，

強生昨天被媒體提問時也則拒絕回應，還轉移話題，稱這是政府官員要調查的。官員正在調查過去兩年來，政府部門在封城期間，疑似違規舉行了至少五場聚會的指控。

事實上，先前就有媒體報導指出，強生在2020年5月15日在唐寧街進行違反防疫規定的聚會，有照片顯示強生帶著妻子及剛出生的孩子，與多達17名工作人員在唐寧街花園裡喝酒及聊天，且這些人明顯沒有保持社交距離。但在同一天稍早，衛生部長漢考克才剛召開記者會對外宣布，要求民眾遵守防疫規定。

防疫 英國 封城

上一則

Omicron強襲 澳洲累計病例破100萬 半數是近1周新增

下一則

美日擬邀歐洲國家建立「新框架」 防尖端技術外流中國

延伸閱讀

英國首相強生又違規？封城期間竟開100人飲酒派對

英國首相強生又違規？封城期間竟開100人飲酒派對
英、澳確診創新高 強生仍不封鎖 莫里森政策轉彎挨批

英、澳確診創新高 強生仍不封鎖 莫里森政策轉彎挨批
強生唐寧街花園「違規派對照」曝光 19人飲酒暢聊

強生唐寧街花園「違規派對照」曝光 19人飲酒暢聊

英脫歐大臣請辭 強生再受打擊 明年5月「定生死」

英脫歐大臣請辭 強生再受打擊 明年5月「定生死」

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑