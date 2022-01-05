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Omicron？Delta？醫師難辨 基因檢測要1周 治療加難

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

日本難堵邊境破口 美軍基地所在地疫情蔓延

中央社／東京5日綜合外電報導
日本部分地區近期疫情快速升溫。 路透
日本部分地區近期疫情快速升溫。 路透

日本部分地區近期疫情快速升溫，越來越多意見認為，沖繩、山口兩縣美軍基地發生群聚感染，造成當地社區傳播蔓延，而這個難堵的「破口」，主要是來自「日美地位協定」規定。

日本共同社中文網報導，去年12月位於沖繩縣的美軍陸戰隊漢森營，發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情群聚感染，日本政府詢問美軍後得知，美軍部隊人員從美國離境時並未實施PCR篩檢，且剛進入日本後的隔離期，美軍士兵等還可在基地內自由行動。

不光是漢森營，美軍2021年9月3日免除所有駐日美軍設施人員在離美時的病毒篩檢，入境日本的隔離期一度配合日方措施縮短到10天，但日本恢復到14天隔離期後，美軍仍維持10天隔離期。

鑑於日本國內批評聲浪升溫，美軍開始在離美72小時前和抵日24小時內實施PCR篩檢，發現漢森營的檢測樣本有47%為Omicron變異株。日本外務省官員表示，美軍說會跟日方採取一致措施，「但實際上並沒有這麼做」。

漢森營從2021年12月中旬發生群聚感染後，截至今年本月4日止，駐沖繩美軍基地確診人數已達到996人。沖繩縣政府雖不斷要求美軍和日美兩國政府貫徹防疫措施，但仍遭人目擊到美軍相關人士不戴口罩到基地外吃喝，還相繼發生涉嫌酒駕等事例。

沖繩縣知事玉城鄧尼在記者會上憤怒地表示：「目前的情況是賦予（美軍）特權，但在資訊共享方面並不如人意。」

駐日美軍岩國基地所在的山口縣岩國市疫情也迅速蔓延，山口縣4日新增79例確診病例中，有62例住在岩國市，多數疑似感染Omicron變異株；青森縣三澤市的美軍三澤基地從去年底開始紛紛出現人員染疫，本月4日發現基地方面向三澤市政府報告的感染人數統計存在疏漏，3日表示有26人，但實際為82人，且至今沒有詳細說明。

美軍日前根據規定美軍特權地位的「日美地位協定」免除美軍人員檢疫，僅管協定內容並未寫明可以免除檢疫，但實務上檢測和防疫措施不得不交由美軍，日本防衛省相關人士說：「被說是邊境管制對策的漏洞也沒辦法。」

儘管日本國內要求修改日美地位協定的呼聲高漲，但日本政府相關人士坦言：「在與中國對立深化的情況下，無法提出與美方有傷和氣的修改要求。」

沖繩國際大學研究日美安保論的教授前泊博盛指出，如果造成日本民眾反美和反軍情緒高漲的話，對美國也有弊，「雙方必須共同認識貫徹防疫作為是日美安保的重要課題」。

日本 疫情 防疫

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