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不能去餐廳、不准買咖啡 馬克宏：我要煩死拒接種民眾

編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏受訪時警告，打算讓國內還沒有接種新冠肺炎疫苗的民眾日常生活繼續變得越來越困難，「我真的想『煩死』他們，而我們將繼續這樣做」。法新社
法國總統馬克宏受訪時警告，打算讓國內還沒有接種新冠肺炎疫苗的民眾日常生活繼續變得越來越困難，「我真的想『煩死』他們，而我們將繼續這樣做」。法新社

法國總統馬克宏4日接受《巴黎人報》（Le Parisien）訪問時提出警告，他打算讓國內還沒有接種新冠肺炎疫苗的民眾日常生活繼續變得越來越困難，「我真的想『煩死』他們，而我們將繼續這樣做，直到結束」。

BBC與衛報報導，馬克宏稱他的目的在於收緊要求民眾出示接種疫苗證據以進出公共場所和大眾運輸在內的措施。馬克宏表示，「在民主政體，最大的敵人是謊言和愚蠢。藉由盡可能限制接近社交生活活動的機會，我們正對未接種疫苗的人施加壓力」。

馬克宏告訴記者，「我不是要激怒法國人民，但說到沒有接種疫苗的人，我真的想煩死他們，而我們將繼續這樣做，直到結束，這就是策略」。他指出，法國已替近9成合格人口接種疫苗，「只有極少數人在反抗，我們要如何減少這種少數人？我們要透過－抱歉要用這種表達方式－更加煩死他們的方式來減少這種人」。

馬克宏受訪之際，正值法國議會辯論新法，準備用疫苗通行證（Vaccine pass）取代現行的健康通行證（Health Pass）。如果新法表決通過，屆時將只允許已完全接種疫苗的民眾進入酒吧、咖啡館、餐廳、電影院、劇院、健身房、休閒地點、長途火車及長程飛機在內的眾多室內公共場所。

馬克宏表示，他不會送未接種疫苗的民眾進監獄或推行強制施打疫苗，「所以我們需要告訴他們，從1月15日起，你們將再也不能去餐廳，再也不能去買杯咖啡，再也不能去劇院，再也不能去電影院」。據報導，馬克宏使用的「煩死」（Emmerder）一詞在法語被認為是髒話，也引來左右兩派政敵的批判。

疫苗 馬克宏 電影院

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